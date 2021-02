Fir Dortmund gouf et iwwerdeems eng kloer 3:0-Victoire géint Bielefeld, fir Schalke gëtt et no der 1:5-Defaite géint Stuttgart ëmmer méi däischter.

Nodeems et beim Optakt vum 23. Spilldag an der däitscher Bundesliga um Freideg eng iwwerraschend 1:2-Defaite vu Frankfurt géint Bremen gouf, waren um Samschdeg Bayern München, Wolfsburg a Leipzig gewëllt, hir Avance op déi Frankfurter auszebauen. Um Enn gouf et kloer Victoire fir Bayern München, Dortmund a Stuttgart, och Wolfsburg ka sech eng wichteg Victoire sécheren.

Iwwerdeems gouf et an England eng knapp 2:1-Victoire fir de Leader Manchester City iwwer West Ham. Déi weider Resultat vum internationale Futtball fannt Dir hei.

23. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Bayern München 5:1 Köln

1:0 Choupo-Moting (18'), 2:0 Lewandowski (34'), 2:1 Skhiri (49'), 3:1 Lewandowski (65'), 4:1 Gnabry (82'), 5:1 Gnabry (86')

No der klorer 4:1-Victoire an der Champions League an der Woch géint Lazio Rom wollten d'Bayern och an der Bundesliga hir Spëtzepositioun festegen. An den éischten 10 Minutte konnt Köln nach gutt dogéint halen, ma déi éischt geféierlech Aktioun wa fir de Kont vun de Münchener. An der 15. Minutt hat de Süle sech aus ronn 22 Meter een Häerz geholl, ma säi Schoss goung awer knapp iwwert d'Lat. Nëmmen 3 Minutte méi spéit konnt den Choupo-Moting et da besser maachen. No enger Flank vum Goretzka stoung den Stiermer ze fräi a konnt de Ball mam Kapp aus 5 Meter am Filet ënnerbréngen. Duerno huet den däitsche Champion de match dominéiert. No 34 Minutte konnt de Lewandowski erhéijen an op en Neits war etde Goretzka, deen de Gol opgeluecht hat. Et war dem Polnesche Stiermer säi 27. Gol an dëser Saison.

Nom Säitewiessel hunn d'Gäscht erëm an de Match fonnt. No engem Feeler an der Münchener Defense tëscht dem Boateng an dem Alaba konnt de Skhiri de Ball aus 6 Meter iwwert de Neuer schéissen a senge Faarwe soumat erëm Hoffnung ginn. Dës Hoffnung war awer net vu laanger Dauer. An der 65. Spillminutt konnt den agewiesselte Müller de Pol fonnt, deen de Ball äiskal an de Filet setze konnt. Um Enn gouf et eng däitlech Victoire fir de Rekord-Champion aus Bayern. Den Hernandez konnt de Ball an de Strofraum bréngen, wou de Gnabry keng Problemer méi hat, an an der 82. Minutt fir d'Entscheedung suerge konnt. De Schlusspunkt war da 4 Minutte méi spéit op en Neits fir de Gnabry, deen eng Flank vum Goretzka mam Kapp iwwert d'Linn drécke konnt.

Dortmund 3:0 Bielefeld

1:0 Dahoud (48'), 2:0 Sancho (58', Eelefmeter), 3:0 Reinier (81')

Fir de BVB war eng Victoire fest ageplangt, wéilt een den Uschloss op d'Champions League-Plaze net verléieren. An enger flotter Partie hat sech Bielefeld an der éischter Hallschent awer net verstoppt. Déi gréisste Geleeënheet virum Säitewiessel hat de Reus an der 28. Minutt, ma säi Versuch goung just op d'Lat. Op der anerer Säit war et kuerz virun der Paus de Cordova, deen de Ball aus knapp 16 Meter nëmmen Zentimeter laanscht de Potto gesat hat.

Nom Téi konnt Dortmund a Féierung goen. No enger gudder Aktioun vum Sancho hat den engleschen Nationalspiller den Dahoud fonnt, deen de Ball mat engem prezise Schoss an de lénken Eck setze konnt. Den Ortega am Gol vu Bielefeld hat hei keng Chance. Nëmme 15 Minutte méi spéit sollt et nach méi batter fir d'Gäscht kommen. No engem Feeler vum Pieper um Reus gouf et zu Recht Eelefmeter fir Dortmund. Dëse konnt de Sancho sécher verwandelen a soumat op 2:0 stellen. Um Enn war et eng kloer Geschicht. An der 81. Minutt konnt de Reinier mat sengem éischte Gol an der Bundesliga no enger excellenter Kombinatioun vun Dortmund fir d'Entscheedung suergen. Soumat klappt de BVB Bielefeld mat 3:0.



Wolfsburg 2:0 Hertha BSC

1:0 Klünter (37', Selbstgol), 2:0 Lacroix (89')

Stuttgart 5:1 Schalke

1:0 Endo (10'), 2: 0 Endo (26'), 3:0 Kalajdzic (34'), 3:1 Kolasinac (40'), 4:1 Klement (88'), 5:1 Didavi (90'+2)

Leipzig - Gladbach



18:30 Auer

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.