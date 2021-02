Schalke ass e Samschdeg mat 1:5 bei Stuttgart ënnergaangen. Déi Defaite huet dann och elo Konsequenzen fir den Christian Gross.

Wéi Sky a Sport1 mellen, gouf den Trainer vun S04 lo e Sonndeg de Moien entlooss. Och de Sportvirstand Jochen Schneider, de Coordinateur vun de Lizenzspiller Sascha Riether an den Athletik-Coach Werner Leuthard goufe fräigestallt.

Schalke steet no 23 Matcher ofgeschloen op der leschter Plaz an der Tabell, mat just 9 Punkten.