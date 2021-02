Iwwerdeems gewënnt Atalanta Bergamo mat 2:0 géint Sampdoria Genua. An Frankräich spillt Monaco 2:0 géint Brest.

An och eng Réi Lëtzebuerger Futtballer waren um Sonndeg am Asaz. De Iwwerbléck fannt dir hei.

Bundesliga

Union Berlin - TSG Hoffenheim 1:1

1:0 Kruse (9'), 1:1 Schlotterbeck (Selbstgol, 29')

Beim Comeback vum Kruse ass Union frei duerch een Eelefmeter a Féierung gaangen. Hoffenheim huet nom Réckstand e bësse gebraucht, ass dunn awer ëmmer besser an de Match komm. No 29. Minutten huet de Score 1:1 ugewisen, dat well de Schlotterbeck de Ball a säin eegene Gol gelenkt huet. Mam 1:1-Gläich ass et an d'Paus gaangen. Union ass mat vill Elan aus der Kabinn komm, de Baumann konnt awer eng schaarf Flank an der 47. Minutt entschäerfen. Béid Ekippen hate mam Kramaric a mam Pohjanpalo gutt Chancen, e Gol sollt awer net falen. Kuerz viru Schluss sollt Hoffenheim nach den 2:1 geléngen, de Gol gouf awer duerch de VAR annuléiert, sou dass de Match mat engem 1:1-Gläich op e Enn geet.

Mainz 05 - FC Augsburg (15h30)

Bayer Leverkusen - SC Freiburg (18h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Leicester City - Arsenal London 1:3

1:0 Tielemans (7'), 1:1 Luiz (40'), 1:2 Lacazette (45+2'), 1:3 Pepe (52')

Leicester ass perfekt an de Match komm, a louch no 6. Minutte schonn's mat 1:0 duerch e Gol vum Tielemans a Féierung. Dono stoung Leicester awer bal nëmmen nach hannendran an Arsenal huet de Match gemaach. Kuerz virun der Paus ass de Gunners dunn mam Luiz a Lacazette e Doppelschlag gelongen an de Match war gedréint. Och am 2. Duerchgang ass Arsenal um Ball bliwwen an esou huet de staarke Pepé mam 3:1 fir d'Schlussresultat gesuergt. Leicester ass senger Favoritteroll net gerecht ginn an esou kennen d'Gäscht verdéngt 3 Punkte mat op London huelen.

Tottenham Hotspur - FC Burnley (15h00)

Chelsea London - Manchester United (17h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Sampdoria Genua - Atalanta Bergamo 0:2

0:1 Malinovsky (40'), 0:2 Gosens (70')

Atalanta Bergamo war vun Ufank u déi besser Ekipp an hellt déi 3 Punkte verdéngt mat op Bergamo. An der Paus stoung et nom Gol vum Malinovskyi 1:0. Mat sengem 8. Gol an dëser Saison huet de Gosens mam 2:0 an der 70. Minutt fir d'Virentscheedung gesuergt. Mat der 2:0-Victoire steet Atalanta weider an der Spëtzegrupp vun der Serie A.

Inter Mailand - CFC Genua (15h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

AS Monaco - Stade Brest 2:0

1:0 Jovetic (76'), 2:0 Volland (90')

Monaco huet no enger gudder Leeschtung verdéngt 3. Punkte géint Brest gewonnen. An der 30. Minutt huet de Ben Yedder een Eelefmeter verschoss, sou dass Brest sech nach mat 0:0 an d'Paus rette konnt. Nom Säitewiessel hunn Monegassen hier Chancen awer genotzt an esou duerch Goler vum Jovetic a Volland mat 2:0 gewonnen. Monaco steet also weiderhin op der 4. Plaz an der Tabell.

OSC Lille - RC Stroossbuerg (17h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

CF Cadiz - Betis Sevilla (16h15)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga