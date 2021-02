Iwwerdeems spillt Diddeleng Gläich géint Stroossen. Wolz iwwerrennt Munneref an d'Fola gewënnt och kloer géint Rodange.

Um Sonndeg war et am nationale Futtball d'Suite vum 14. Spilldag an der BGL Ligue. Nieft der Victoire vun der Jeunesse Esch konnt sech och Woltz an de Racing duerchsetzen. Stroossen a Diddeleng deelen sech Punkten. Am Derby zu Nidderkuer ass et an enger rasanter Schlussphas 1:1 op en Enn gaangen.

Um Samschdeg huet sech de Swift um Hesper Holleschbierg mat 2:0 géint Hueschtert duerchsetze konnten.

D'Resuméë vun de Matcher

F91 Diddeleng - Una Stroossen 1:1

0:1 Weirich (78'), 1:1 Kirch (86')

Et huet laang gedauert éiert béid Ekippen de Wee virum dem Géigner hire Gol fonnt hunn. An der 12. Minutt kann eng éischte Chance fir Stroossen vermierken, de Kips am Diddelenger Gol hat awer keng Problemer dem Layhansi säi Schoss ze paréieren. Dono hat Diddeleng mam Diouf a Cabral zwou gutt Geleeënheeten de F91 a Féierung ze schéissen, de Schmitt konnt awer jeeweils a leschter Sekonn den 0:0 fir Stroossen halen, sou dass et mat engem Remis an d'Paus gaangen ass.

Nom Säitewiessel hat de Cabral eng 100 % Chance ma de Czekanowicz huet d'Stroossener mat enger super Parad am Match gehalen. Diddeleng hat elo d'Iwwerhand mee ass op e staarke Czekanowicz getraff, deen haut e ganze staarke Match gewisen huet. An enger monterer 2. Hallschent huet an der 77. Minutt de agewiesselte Weirich e Fräistouss aus gutt 25 an de Filet gesat. De Tim Kips huet beim Gol awer net gutt ausgesinn. D'Lokalekipp huet de Kapp awer net an de Sand gestach an esou huet de Kirch an der 86. Minutt den Ausgläich markéiert, wat och d'Schlussresultat sollt sinn.

Union Titus Péiteng - Jeunesse Esch 1:2

0:1 Ouwo Moussa (49'), 0:2 Todorovic (70'), 1:2 Abreu (83')

Péiteng hat an der 1. Hallschent iwwer laang Strecke méi vum Match mee hinnen huet vir dran ëmmer déi néideg Prezisioun gefeelt fir ofzeschléissen. D'Jeunesse hat och et wierklech 100 % Chancen, sou dass et mat engem 0:0 an d'Kabinne gaangen ass.

Nom Téi hu béid Ekippen awer bessere Futtball gewisen. Mol net 4 Minutte Spillzäit an der 2. Hallschent huet den Ouwo Moussa no engem Corner den 1:0 fir d'Gäscht geschoss. Péiteng huet versicht direkt ze reagéieren, Abreu a Hamzaoui waren awer net präzis genuch. Alles an allem hat Péiteng awer Schwieregkeeten sech weider gutt Chancen eraus ze spillen. An esou hat an der 70. Minutt den Todorovic de Ball um Fouss leien, an huet no Viraarbecht vum Maazou de 2:0 geschoss. Kuerz viru Schluss huet den Titus verkierzt. An der 83. Minutt war et de Kapitän den Abreu dee goldrichteg stoung an de Ball zum 1:2 an de Filet gekäppt huet. Esch huet no enger gudder 2. Hallschent um Enn 2:1 zu Péiteng gewonnen.

© Gilles Alessandro Carlizzi

Progrès Nidderkuer - FC Déifferdeng 1:1

1:0 Habbas (67'), 1:1 Anzico (90+4')



No engem ausgeglachene Match vu béiden Ekippen ass no ronn 20. Minutten Déifferdeng besser an de Match komm. Bei Nidderkuer war et ze vermierken dass de Kevin Holtz no 15. Minutte misst ausgewiesselt ginn. Déifferdeng hat dann och déi éischt grouss Chance, Prudhomme a Buch kruten de Ball mam Kapp awer net iwwert d'Linn gedréckt. Kuerz drop's hat Déifferdeng Chance, de Amodio huet a leschter Sekonn fir seng Ekipp konnten de Ball degagéieren.

No der Paus ass Déifferdeng besser eraus komm an hat duerch den Almeida a Franzoni och zwou gutt Chancen. De Gol sollt awer op der anerer Säit falen. An der 67. Minutt stoung den Habbas no enger Flank vum Laterza genau richteg a käppt den 1:0 fir de Progrès. Kuerz viru Schluss haten d'Gäscht nach emol zwou gutt Chancen de Ausgläich ze markéieren, de Ball sollt awer net iwwert d'Linn rullen. An der 4. Minutt vun der Nospillzäit ass de Ball dunn awer nach am Gol ënnerkomm. No engem Corner kennt de Anzico un de Ball an de Déifferdenger dréckt de Ball an de Gol. Mat engem 1:1 ass de Derby no enger hektescher Schlussphas op e Enn gaangen.

CS Fola Esch - FC Rodange 4:1

1:0 Freire (31'), 2:0 Pimentel (33'), 3:0 (Boutrif (47'), 3:1 Diallo (52'), 4:1 Hadji (74')

Victoria Rouspert - Etzella Ettelbréck 0:3

0:1 Kadrija (11'), 0:2 Herr (30'), 0:3 Herr (54')

FC Wooltz 71 - US Munneref 5:0

1:0 Ibrahimovic (20'), 2:0 Vandenbroeck (27'), 3:0 Burkic (50'), 4:0 Vandenbroeck (65'), 5:0 Biver (88')

© Tom Fischer

RM Hamm Benfica - Racing Union 0:1

0:1 Holter (78')

© Bob Leven

D'Tabell vun der BGL Ligue