Mat dobäi sinn de Bob Bertemes, d'Vera Hoffmann, de Charel Grethen an de Bob Bertemes.

An der Liichtathletik huet d'Federatioun e Méindeg d'Selektioun fir d'Indoor-EM zu Torun a Polen bekannt ginn. Am Bommstoussen ass de Bob Bertemes mat dobäi. Iwwer 1500 Meter geet d'Vera Hoffmann bei den Dammen un den Depart a bei den Häre sinn et de Charel Grethen an de Bob Bertemes.

D'EM ass vum 4. bis de 7. Mäerz.

PDF: Hei d'Lëscht mat all den Athleten an Athletinnen, déi bei der Indoor-EM mat dobäi sinn

Schreiwes vun der FLA

Championnats d’Europe Indoor 4-7 mars 2021 à Torun (POL)

Sélection luxembourgeoise et informations

Du jeudi soir 4 mars au dimanche 7 mars se dérouleront à Torun en Pologne les championnats d’Europe Indoor 2021. Depuis le début de la pandémie, il s’agit du premier championnat européen qui aura lieu, et ceci sans spectateurs, mais avec des mesures et adaptations particulières. L’organisateur a mis en place un protocole sanitaire spécifique à ces championnats avec des tests PCR qui devront être réalisés pour une entrée en Pologne et des tests rapides réalisés sur place. Les athlètes se déplaceront uniquement de l’hôtel à l’Arena et par exemple un accès des médias à l’hôtel des athlètes – comme cela peut être le cas dans des périodes normales – n’est pas autorisé pour garder les délégations dans cette bulle sanitaire créée. Pendant que le quota des athlètes a été légèrement réduit notamment dans les épreuves techniques, c’est surtout les quotas des accompagnants (coachs, kinés, officiels etc.) qui est fortement réduit pour cette édition des championnats indoor afin de réduire le nombre de personnes au total.

Pendant tout l’événement, un protocole sanitaire sera d’application, avec le port du masque, prise de température régulière, pas de contact entre personnes accréditées et non accréditées et des adaptations comme par exemple au niveau des cérémonies protocolaires où les athlètes monteront sur le podium portant leur médaille afin d’éviter tout contact non-nécessaire.

4 athlètes représenteront le Luxembourg à Torun

Le Luxembourg sera représenté par 4 athlètes à ces championnats d’Europe Indoor :

Vera HOFFMANN – 1500m

Bob BERTEMES – Poids

Bob BERTEMES – 1500m

Charel GRETHEN – 1500m

Les athlètes seront accompagnés par Arnaud STARCK, coach et Team Leader, et Khalid ALQAWATI l’entraîneur du lanceur de poids Bob Bertemes.

Les horaires des disciplines avec présence des athlètes luxembourgeois sont les suivants :

Date



Heure



Discipline



Jeudi 04.03



20 :20



1500m Men Round 1



Vendredi 05.03



11 :18



Shot Put Men Qualification







11 :50



1500m Women Round 1







20 :35



Shot Put Men Final







21 :35



1500m Men Final



Samedi 06.03



19 :50



1500m Women Final





Tous les horaires et les détails concernant la compétition sont disponible sur le site officiel de l’évènement https://www.torun2021.pl/en/ ou dans l’espace dédié sur le site de European Athletics https://european-athletics.com/competitions/european-athletics-indoor-championships.

Les startlists complètes sont disponibles sous le lien suivant : https://directus.european-athletics.com/assets/fe746dda-258f-43db-8666-9d41209a67dd.