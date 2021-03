"Wéini den éischten Test-Match am neie Stadion virgesinn ass a wéini d'Inauguratioun, dat kann ech beim bëschte Wëllen net soen."

Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch de Méindeg de Mëtteg am Gemengerot op Nofro vum Claudie Reyland vun déi Gréng betount. D'Lydie Polfer huet ënnerstrach, datt den nächsten internationale Match am Kader vun der Uefa de 6. Juni virgesi wier.

3 Woche virdru misst dofir en Test-Match gespillt ginn. Déi Datumer géif een upeilen, mee et kéint een awer net garantéieren, datt dat tatsächlech méiglech ass, sot d'DP-Buergermeeschtesch.

Aktuell wier den informatesche Reseau, un deem ënnert anerem d'Heizung, d'Keesen an d'Kameraen, déi d'Police ugefrot hunn, hänken, nach net fäerdeg en place. Dat bräicht Zäit an hätt Retarde krut, well d'Haapt-Entreprise, déi dat sollt leeën, duerch d'sanitär Kris faillite gaangen ass an eng aner Entreprise huet missen iwwerhuelen.