Um 1. Spilldag kritt Käerjeng Besuch vu Bierchem, d'Red Boys spille géint den HB Diddeleng a Sonndes kritt Esch et mat Miersch ze dinn.

D'Lëtzebuerger Handball Federatioun huet en Dënschdeg de Spillprogramm fir de Playoff publizéiert. Den Optakt ass den nächste Weekend mat zwou Partien um Samschdeg um 18 Auer.

Dee leschte Spilldag vum Titelgrupp ass de 29. Mee. Bei den Damme gëtt och dëse Weekend ugefaange mat de Partien Diddeleng-Red Boys, Käerjeng-Museldall an Dikrech-Esch an da bis Enn Mee gespillt.

An der Relegatioun bei den Häre spillen den nächste Weekend Schëffleng géint Péiteng, de Standard géint Bartreng an Dikrech géint Rëmeleng. Bei den Damme spillen do de Standard géint Beetebuerg a Miersch géint Réiden.