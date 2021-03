An der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball hunn déi 16 Veräiner zanter der Reprise no der Covid-Paus e stramme Programm.

Dat geet an den nächste Wochen och nach esou weider. Et waren elo Leit ze héieren, déi sech d'Fro gestallt hunn, ob net hei am Land, genee wéi och am Ausland, 5 Wiessel pro Match missten erlaabt ginn. De Fränky Hippert huet beim FLF-President Paul Philipp nogefrot, an d'Äntwert war kloer: "Nee, dat ass am Moment absolut keen Thema."

Fir de Paul Philipp ginn et awer och Grënn fir dee kategoreschen Nee: "Dat wär e groussen Aschnëtt an den normalen Oflaf vun der Kompetitioun, ech géif esouguer vun enger Verfälschung vun der Kompetitioun schwätzen, wann een dat am Laf vun der Saison géif maachen. Et kann een net méi drop reagéieren, Transfertperiod ass eriwwer. Et ass eng Bevirdeelegung fir déi, déi de gréisste Kader hunn, do wou d'Positiounen duebel besat sinn."

D'UEFA, déi europäesch Futtball Unioun, hat jo nom éischte Lockdown zejoert bei der Reprise vun de Kompetitiounen d'Dier opgemaach, fir datt ee 5 Spiller, amplaz vu just 3, pro Match kéint wiesselen. Déi Ännerung hat an huet als Haaptzil, fir Blessurë virzebeugen, déi beim Enchainement vun de ville Matcher hannertenee kéinten optrieden. Mëttlerweil huet een aus dem Ausland Erfarungswäerter, an do kënnt ee virun allem zu enger Erkenntnis, seet den FLF-President Paul Philipp:

"Wann ee kuckt, déi éischt Statistiken am Ausland, do wou déi 5 Wiessel kënne gemaach ginn, ginn déi lescht Wiessel aus Zäitgrënn also an der 88. an 89. Minutt gemaach."

Fir dës Saison ass et also Nee, datt an der BGL-Ligue 5 Mol gewiesselt ka ginn. E Mëttwoch geet et an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball da mam 10. Spilldag, engem Nodrosspilldag, weider. De Weekend steet dann déi 15. Ronn um Programm. An déi nächst Woch ass dann och nees eng englesch Woch, mat mëttwochs-sonndes virgesinn.