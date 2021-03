Nodeems eng aggressiv Zort Herpes bei engem Turnéier a Valencia ausgebrach ass, si schonn eng Partie Déiere gestuerwen.

Ausgebrach ass den EHV-1 a Spuenien, wou am Februar eng Serie un Turnéier organiséiert gouf. Bis ewell gouf den Equine-Herpes an 3 aneren europäesche Länner nogewisen.

Well sech de Virus séier bei de Päerd verbreet huet, huet de Weltverband FEI international Turnéier an 10 verschiddene Länner annuléiert. Bis den 28. Mäerz soll dës Reegelung emol gëllen.

Et wier de schlëmmste Virusausbroch zanter Jorzéngten, sot d'Generalsekretärin vun der FEI, d'Sabrina Ibáñez. Vill Déiere wiere schwéier krank ginn, anerer wieren un Suitte vun der Virusinfektioun gestuerwen. An de Medie geet rieds vun op d'mannst 4 Päerd, déi zu Valencia verscheet sinn, an Däitschland goufen 3 Doudesfäll registréiert. Dat hunn den Hilmar Meyer an de Mike Patrick Leichle DPA géintiwwer confirméiert.

Fir d'Mënsche soll dësen Herpes awer net geféierlech sinn, e kéint net vun Déier op Mënsch iwwerdroe ginn.