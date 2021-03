Vun en Donneschdeg bis e Sonndeg sinn zu Torun a Polen d'Indoor-Europameeschterschaften an der Liichtathletik.

Véier Lëtzebuerger Athleten hu sech fir dës EM qualifizéiert. De Bob Bertemes zielt am Bommstoussen zu der europäescher Spëtzt. Donieft si mam Vera Hoffmann, deem anere Bob Bertemes an dem Charel Grethen och 3 Leefer dobäi.

4 Lëtzebuerger bei der Indoor-EM / Jeff Kettenmeyer

D'Vera Hoffmann huet sech virun zwou Wochen um Meeting an der Coque fir d'EM a Polen qualifizéiert. Déi 24 Joer jonk Leeferin huet deen Ament een neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 1.500 Meter konnte realiséieren an ass mat 4 Minutte 14 Sekonnen an 86 Honnertstel d'Norm gelaf.

Op der EM soll elo deen nächste Schratt kommen, sou d'Vera Hoffmann.

„Ech hoffen einfach, datt ech op meng Leeschtung um CMCM opbaue kann, datt ech besser lafe wéi nach virun zwee Joer op der Indoor-Europameeschterschaft an da muss een op deem Dag mol kucken, wat méiglech ass."

De Sprong an d'Finall ze packen, ass net onméiglech, mä awer ee ganz grousse Sprong.

„An der Hal ass et nach méi schwiereg wéi dobaussen. Et kommen 9 Leit an d'Finall an et sinn der 28 dobäi. Dat ass scho schwiereg, well ech an Europa den Ament ëm Plaz 20-25 sinn. Mä mat där Astellung kann ech net an d'Course goen, dofir, op engem gudden Dag weess een ni wat geschitt."

E Freideg sinn d'Serien iwwer 1.500 Meter, e Samschdeg dann d'Finall. „Et hänkt och e bëssen dovun of, a wéi enger Serie ee start. Meeschtens gëtt taktesch gelaf, mä well och Leit iwwer d'Zäit weiderkommen, si virun allem déi lescht Serië meeschtens méi séier."

D'Vera Hoffmann ass och de nächste Méindeg déi nächst Invitée am Podcast Drëtt Hallschent hei op RTL.