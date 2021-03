Sidd e Mëttwoch live dobäi beim Retourmatch an der Champions-League vu Lube Civitanova mam Lëtzebuerger Nationalspiller Kamil Rychlicki.

Commentaire: Marc Burelbach a Ralf Lentz

Ufank vun der Emissioun : 17h50

Ufank vum Match: 18h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h30

Am Volleyball Champions League ass den Owend de Retourmatch tëscht Civitanova mam Lëtzebuerger Kamil Rychlicki (gëtt Rychlizki ausgeschwat) an Zaksa aus Polen. Den Allersmatch haten d'Italiener 1-3 verluer a stinn deemno zolidd ënner Drock.

An Tëschenzäit huet d'Civitanova mam Gianlorenzo Blengini een neien Trainer, deen och Coach un der italienescher Nationalequipe ass. De Kamil Rychlicki gleeft nach un eng Qualifikatioun fir d'Halleffinallen.

De Kamil Rychlicki

D'Partie tëscht Civitanova an Zaksa kënnt dir op hei vu 6 Auer Live suivéieren.