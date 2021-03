Bei herrlechem Wieder goufe rezent 8 Matcher an der BGL-Ligue gespillt. Dat awer virun eidelen Tribünen, well keng Spectateure wéinst Covid erandäerfen.

Duerch déi aktuell Covid-Mesuren däerfen awer keng Spectateuren an der Enceinte vum Terrain sinn, ausser d'Comitésmembere vun de respektive Clibb. Bei der Lëtzebuerger Fussballfederatioun an och bei der Veräiner hofft een, datt bei de neie Covid-Mesuren, déi nom 14. Mäerz a Kraaft wäerten trieden, nees eng gewëssen Unzuel vun Spectateuren op den Terrainen erlaabt sinn.

FLF iwwer Matcher ouni Spectateuren / Rep. Franky Hippert

D'Veräinsvertrieder, wéi hei de President vum RM Hamm Benfica Paul Lopes oder de President vum Progrès Nidderkuer Fabio Marrochi, e Sonndeg virum Déifferdenger-Derby, déi sech schwéier mam huis clos:

Ech gesinn an de Grande surfacen dausende Leit an hei hu mer esou vill Plaz, fir d'Leit eranzehuelen. Et ass en No Go, d'Virfreed ass net do. Et hat een net d'Impressioun, datt et en Derby war.

Den FLF-President Paul Philipp ass sech der Problematik bewosst:

Hoffe fir eis Veräiner a fir d'Leit, datt vläicht dës Woch intern bei de Verantwortlechen driwwer geschwat gëtt, éiert se eng Decisioun huelen, wéi et dann nom 14. weider geet.

Déi Responsabel vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun si permanent am Kontakt mam Sportsministère. D'Fro stellt sech dann natierlech, ob een vun do schonn Stëmmen héieren huet, datt nom 14. Mäerz vläicht nees am Sport virun Spectateure gespillt ka ginn.

Ech hoffen, datt et se ginn, ech hu se nach net héieren. Och mat deem Wieder, dat spillt awer lo keng Roll. Mä Futtball gëtt dobausse gespillt. Ech mengen awer, datt ee virun 200 Leit, oder 100 Leit, wou et jo scho mol war, ka spillen, natierlech mat der Distanz a wann et muss sinn, och mat Masken, wat absolut kee Problem wär.

Virdrun hate mer och de Paul Lopes héieren, deen net versteet, wisou 100 Leit dobannen an engem Centre Commercial kënne sinn, awer dobaussen op engem Futtballterrain keng Spectateuren e Match kënne suivéieren. Och den FLF-President ass sech däers bewosst.

Jo dat ass richteg, et soll een awer net deen ee géint deen aneren ausspillen. Et kann een och an de Theater goen, oder an de Kino, wat och richteg ass, déi sollen och Liewen. Et muss ee kucken, wou ass de Risiko am klengsten. Am Moment ass et fir keen einfach, och net fir déi, déi d'Decisioune mussen huelen. Virun allem ass et och scho komesch, dat ass ebe bedéngt, wéi d'Enceinten hei am Land gebaut sinn, datt dacks Leit dann baussent dem Futtballsterrain, duerch den Drot, oder iwwert eng Mauer eng Partie suivéieren.

A wou ee manner Afloss op d'Leit huet, wéi bannen an enger Enceinte.

Wann nees Spectateuren nom 14. Mäerz erlaabt géife ginn, géif dat och de Veräiner an de Léit, déi gär kucke ginn, an dëse schwéieren Zäite moralesch gutt doen, seet de Paul Philipp.

Et wär vill Wäert, seet op jiddwerfalls den FLF-President och wann déi Oflenkung jo just 2 Stonne géif daueren.