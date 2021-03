Den 42 Joer alen Trainer soll direkt iwwerhuelen a soll iwwer d'Saison eraus bleiwen, och wann ee sollt ofsteigen.

De Grammozis huet nämlech e Vertrag bis 2022 ënnerschriwwen. Hien ass domat schonns de 5. Mann op der Trainerbänk vu Schalke eleng an dëser Saison. Schalke läit no 23 Spilldeeg an nëmmen 9 Punkten ofgeschloen op der leschter Plaz an der Bundesliga.

Och Arminia Bielefeld huet en neien Trainer. De Frank Kramer iwwerhëlt de Poste vum Uwe Neuhaus beim Opsteiger. Hien ënnerschreift e Kontrakt bis 2023.