De BVB konnt sech an engem um Enn ganz spannende Match mat 1:0 géint Borussia Mönchengladbach duerchsetzen.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:1

An der éischter Hallschent hate wuel béid Ekippe jeeweils eng richteg gutt Chance, ma béid Formatioune konnten déi net notzen. Gladbach war en Tick besser, mee bei béiden Ekippe ware virun allem d'Feeler am Opbauspill opfälleg.

An der zweeter Hallschent war du bësse méi Feier dra, dat virun allem well Dortmund elo offensiv méi Drock gemaach huet. Dofir gouf de BVB dann och belount, well an der 66. Minutt konnt de Sancho Dortmund mat 1.0 a Féierung bréngen. Dono goung et vill hin an hier, ma e Gol sollt kee méi falen, esou datt Dortmund an der Halleffinall vum DFB-Pokal steet.

Manchester City - Wolverhampton Wanderers 4:1

Bei Manchester City leef et weider richteg gutt. D'Ekipp vum Trainer Pep Guardiola konnt en Dënschdeg den Owend eng weider Victoire feieren, dat mat 2:1 géint d'Wolverhampton Wanderers. Duerch e Selbstgol vum Dendoncker si si a Féierung gaangen. Tëschenduerch konnt de Coady ausgläichen, ma de Gabriel Jesus huet an der 80. Minutt fir d'Decisioun gesuergt. De Mahrez an de Gabriel Jesus hunn dunn an der 90. a 95. Minutt den Deckel drop gemaach.

Juventus Turin - La Spezia 3:0

Juventus Turin huet souverän mat 3:0 gewonnen duerch Goler vu Morata, Chiesa a Ronaldo. An der Tabell hu si als 3. e Retard vu 7 Punkten op de Leader Inter Mailand.