E Mëttwoch den Owend gouf an der héchster Divisioun am Lëtzebuerger Futtball-Championnat den 10. Spilldag nogeholl.

Eng kloer Victoire gouf et e Mëttwoch den Owend fir Diddeleng. Den F91 huet um 10. Spilldag Rodange keng Chance gelooss a sech duerch Goler vu Muratovic (7', 20', 63'), Bettaieb (18', 86') a Kirch (45+2', Selbstgol) souverän mat 5:1 behaapt. Déi Diddeleng bleiwen domadder un der Tabellespëtzt.

D'Fola huet als Tabellenzweete weiderhin zwee Punkte Retard op den F91. Déi Escher hu sech verdéngt duerch Goler vum Diallo (19') an dem Sinani (58') mat 2:0 géint Rouspert behaapt. D'Ekipp vum Grandjean hat d'Fiedem déi 90 Minutten iwwer an der Hand. D'Ekipp vum Thomé ass och engagéiert am Spill no vir opgetrueden, ma et ass net duergaangen, fir wierklech Gefor ze suergen.

An der Tabell ass iwwerdeems Hesper laanscht Wolz gezunn. De Swift huet sech auswäerts duerch Goler vum Marques (37') an dem Stolz (89') mat 2:0 behaapt. Domadder steet Hesper elo op der drëtter Plaz a Wolz sinn déi Véiert.

Eng weider Néierlag gouf et fir den Tabelleleschten RM Hamm Benfica. De Stater Veräin huet sech misse mat 0:1 géint Hueschtert geschloe ginn. Bei de Gäscht huet de Sully an der 31. Minutt den decisive Gol geschoss.

An der Partie tëscht dem Racing an der Jeunesse ass d'Decisioun an de leschte Sekonnen eréischt gefall. Nodeems et laang no engem 0:0 ausgesinn hat, huet den Dembélé an der drëtter Minutt vun der Nospillzäit nach den 1:0 fir d'Lokalekipp geschoss.

Kee Gewënner gouf et am Match tëscht Stroossen an Déifferdeng. Nodeems d'Haushären an der 63. Minutt duerch de Schmit a Féierung gaange waren, konnt de Ferreira da Cruz 10 Minutte méi spéit op 1:1 ausgläichen. Bei dësem Score ass et bis zum Schluss bliwwen.

D'Punkte gedeelt hunn och Péiteng an d'Etzella. Hei gouf et een 0:0. An dann huet nach de Progrès knapp duerch e Gol vum Habbas an der 61. Minutt mat 1:0 géint Munneref gewonnen.

BGL Ligue: Stroossen - Déifferdeng 1:1 (3.3.21) © Val Wagner

D'Tabell vun der BGL Ligue