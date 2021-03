E Mëttwoch den Owend ass ënnert anerem an Däitschland, a Frankräich an an Italien de Ball am Futtball gerullt.

DFB Pokal

Essen - Kiel 0:3

0:1 Mühling (26'), 0:2 Serra (28'), 0:3 Mees (89')

Am DFB Pokal huet sech e Mëttwoch den Owend am Duell vun den Underdogs Kiel den Ticket fir d'Halleffinalle geséchert. De Veräin aus der 2. Bundesliga huet sech duerch Goler vum Mühling, dem Serra an dem Mees mat 3:0 zu Essen (Regionalliga) behaapt.

Fir Kiel ass et déi éischter Kéier no 80 Joer, datt een ënnert de leschte véier Ekippen am DFB Pokal steet. Fir Essen ass den Dram dogéint eriwwer. De Veräin aus der Regionalliga hat ënnert anerem Bielefeld, Leverkusen, Düsseldorf eliminéiert.

Leipzig - Wolfsburg 2:0

1:0 Poulsen (63'), 2:0 Hwang Hee-Chan (88')

Keng Problemer hat Leipzig géint Wolfsburg. D'Ekipp vum Nagelsmann huet domadder weiderhin d'Chance op den Doublé an dëser Saison. D'Goler hunn de Poulsen an den Hwang Hee-Chan geschoss. An der éischter Hallschent haten d'Haushäre Chance, datt de VfL net a Féierung gaangen ass. No engem Foul vum Lacroix hat den Arbitter nämlech op de Punkt gewisen, ma de Weghorst huet net verwandelt.

Premier League

Crystal Palace - Manchester United 0:0

Fir den Tabellenzweeten an der Premier League gouf et e Mëttwoch den Owend nëmmen ee Punkt fir de Kont vum 29. Spilldag. Am Match bei Crystal Palace ass kenger Ekipp e Gol gelongen. Manchester United bleift op der 2. Plaz, well Leicester City och just gläich gespillt huet.

Burnley - Leicester City 1:1

1:0 Vydra (4'), 1:1 Iheanacho (34')

Ligue 1

Lille - Olympique Marseille 2:0

1:0 David (90'), 2:0 David (90+2')

An der Ligue 1 a Frankräich bleift Lille un der Tabellespëtzt. Duerch zwee spéit Goler vum David an de leschte Minutten huet ee sech nach déi 3 Punkte géint Marseille geséchert.

Bordeaux- PSG 0:1

0:1 Sarabia (20')

De PSG bleift am franséische Championnat u Lille drun. Dem aktuelle Champion ass e Gol vum Sarabia an der 20. Minutt duergaangen, fir sech auswäerts mat 1:0 ze behaapten. Domadder steet de PSG weider zwee Punkten hannert dem Leader Lille.

Metz - Angers 0:1

0:1 Fulgini (44', Eelefmeter)

Um 28. Spilldag gouf et dogéint keng Punkte fir Metz. Duerch een Eelefmeter huet ee sech misse mat 0:1 géint Angers geschloe ginn. Metz steet aktuell op der ganz gudder 6. Plaz an der Tabell.

Serie A

AC Mailand - Udinese Calcio 1:1

0:1 Becao (68'), 1:1 Kessie (90+7', Eelefmeter)

Um 25. Spilldag an der Serie A an Italien huet den AC Mailand Punkten an der Course ëm de Championstitel leie gelooss. D'Ekipp vum Pioli ass net iwwert een 1:1 géint Udinese Calcio erauskomm. Um Enn kann den Tabellenzweeten awer frou sinn, datt et nach ee Punkt gouf. Eréischt an der 7. Minutt vun der Nospillzäit hat den AC per Eelefmeter ausgeglach.

