Dynamo Kiew huet sech am Eelefmeterschéisse géint Kolos Kovalivka behaapt an domadder den Ticket fir d'Halleffinalle vun der Coupe geséchert

An der Coupe an der Ukrain war Dynamo Kiew mam Gerson Rodrigues e Mëttwoch den Owend an der 1/4-Finall géint Kolos Kovalivka gefuerdert. Nodeems et no 90 Minutten an no der Verlängerung nach ëmmer 0:0 stoung, ass d'Decisioun am Eelefmeterschéisse gefall. Hei hat Kiew dat bessert Enn fir sech a konnt sech mat 4:3 behaapten.

De Rodrigues hat am Ufank vum Match missen op der Bänk Plaz huelen. An der 25. Minutt gouf de Lëtzebuerger du fir de blesséierte Viktor Tsygankov agewiesselt. Am Eelefmeterschéissen huet de Rodrigues den drëtte Gol fir seng Ekipp markéiert.

An der 3. Liga an Däitschland huet sech Saarbrécken an engem Nodrosmatch vum 23. Spilldag kloer mat 4:1 géint Duisburg behaapt. De Maurice Deville stoung bei Saarbrécken net am Kader.

Am Championnat an der Schwäiz gouf et am Spëtzematch tëscht dem Éischte Bern an dem Zweete Basel een 1:1-Remis. Bern läit an der Tabell 19 Punkte viru Basel. De Christopher Martins huet bei der Lokalekipp op en Neits wéinst senger Blessur gefeelt.