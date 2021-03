En Donneschdeg huet d'Indoor-Europameeschterschaft an der Liichtathletik zu Torun a Polen ugefaangen. Um éischten Dag waren och zwee Lëtzebuerger am Asaz.

Direkt an den éischte vu véier Leef ass de Charel Grethen un den Depart gaangen. Am Ufank vun der Course war hien nach méi wäit hannen, ass am Laf vun de 1.500 Meter awer weider no vir komm. Als Drëtten ass hien op déi lescht 300 Meter gaangen a konnt awer net op déi zweete Plaz, mat där hie sécher fir d'Finall qualifizéiert wier, kommen. Hien ass mat enger Zäit vun 3 Minutten, 41 Sekonnen a 7 Honnertstel iwwert d'Linn gelaf. De Gewënner Jesus Gomez aus Spuenien huet 3 Minutten, 40 Sekonnen a 75 Honnertstel gebraucht. Well an de Serien dono awer aner Leefer méi séier wéi de Charel Grethen waren, konnt hie sech och net iwwert d'Zäit fir d'Finall qualifizéieren, déi e Freideg den Owend um 21.35 Auer ass.

An der leschter Serie war et dunn um Bob Bertemes. No den éischte Meter ass hien un de Wupp vum Grupp geroden an huet och den Uschloss un déi aner Leefer séier verpasst a konnt säi Réckstand net ophuelen. Mat enger Zäit vun 3 Minutten 58 Sekonnen 08 Honnertstel gouf hien a senger Grupp dee Leschten.

De Bob Bertemes an de Charel Grethen virum Depart

Nämlech de Bob Bertemes an de Charel Grethen. Allen zwee si se iwwer 1.500 Meter um Depart. Allerdéngs net an de selwechte Leef. De Charel Grethen geet an der éischter Serie un den Depart an de Bob Bertemes am 4. a leschte Laf. Fir hie sinn et déi éischt Indoor-Europameeschterschaften. Hie geet mat enger perséinlecher Beschtzäit vun 3 Minutten, 43 Sekonnen an 89 Honnertstel.

Bob Bertemes: Ech war schonns op der Cross-Europameeschterschaft, mee dat ass een anere Qualifikatiounssystem. Hei hunn ech elo eng Zäit ënnerbueden, déi et ze ënnerbidde gegollt huet. Et ass ee Kandheetsdram, dee sech erfëllt, fir op enger Senior-Pisten-EM dobäi ze sinn.



De Charel Grethen ass dës Saison bis elo an enger excellenter Form. Bei 4 Courssen, déi hie gelaf ass, huet hien 3 Mol de Lëtzebuerger Rekord verbessert. Fir déi leschte Kéier beim Meeting an der Coque.

Charel Grethen: "Nom CMCM Meeting hunn ech nach puer richteg gutt Traininge gemaach, esou dass ech mengen, nach ee Sprong no vir gemaach ze hunn. Ech sinn elo prett fir d'EM."

D'Zil op der EM ass fir de Charel Grethen kloer definéiert: "Fir an d'Final ze kommen, wat sécherlech net einfach ass. Et si 50 Leit um Depart an et kommen der just 12 an d'Final. Et geet nëmmen ëm d'Placéierung. D'Zäit ass net wichteg."



Dem Charel Grethen seng aktuell Beschtzäit steet bei 3 Minutten, 38 Sekonnen a 65 Honnertstel. Mat esou enger Zäit ass eng Final realistesch. Den Athlet vum CSL hofft awer, dass et keng ze vill taktesch Coursse gëtt: "Well bei taktesche Coursse vill gedréckt gëtt, a schnell agespaart gëtt. Dobäi kënnt och nach, dass bei enger schneller Course Chancë méi grouss sinn, fir sech fir d'Final ze qualifizéieren. Well een d'Méiglechkeet huet, sech iwwer d'Plaz an iwwer d'Zäit ze qualifizéieren."



De Charel Grethen geet en Donneschdeg um 20.20 Auer un den Depart an de Bob Bertemes um 20.50 Auer. D'Finall ass e Freideg den Owend um 21.35 Auer.