An der Copa del Rey konnt sech dann Bilbao fir d'Finall qualifizéieren an där si op den FC Barcelona wäerten treffen.

En Donneschdeg den Owend ass ënnert anerem am engleschen an am italienesche Championnat de Ball rullt an an der Copa del Rey stoung de Retourmatch vun der zweeter Halleffinall vum Programm.

Premier League

FC Liverpool - FC Chelsea 0:1

0:1 Mount (42')

Et leeft aktuell net fir den aktuelle Champion aus Liverpool. Mat dräi Punkte géint en direkte Konkurrent an der Lutte ëm déi europäesch Plazen, kéint een den Uschloss halen. Chelsea hat virum Match just 1 Punkt Avance op Liverpool an 2 Réckstand op eng Champions-League-Plaz. D'Gäscht aus London waren dann och an der éischter Hallschent méi dominant. Si haten zwar manner Ballbesëtz dofir awer méi an och déi besser Golchancen an no 24 Minutten gouf et déi éischte Freet. Déi huet awer just kuerz ugehalen, well de VAR de Gol vum Werner net ginn huet, wéinst Abseits. Ma an der 42. Minutt huet de Mount d'Virlag vum Kanté konnten notzen an d'Féierung fir d'Gäscht markéieren.

An der éischter Stonn war et quasi just Chelsea, déi sech Chancen eraus konnte spillen, a Liverpool konnt bal vu Gléck schwätzen, datt si just ee Gol hanne waren. Et sollten net vill méi Chance fir Liverpool ginn, déi just ee Schoss op de Gol an den 90 Minutte fäerdegbruecht hunn. Esou wënnt Chelsea knapp, ma verdéngt zu Liverpool a steet elo mat 47 Punkten op der 4. Plaz an der Tabell. Ganz uewe Manchester City, déi scho bal net méi anzefänke sinn. Vu Liverpool dogéint muss méi kommen, aktuell als 7. mat 43 Punkte wier ee Mol net an der Champions League dobäi.

FC Fulham - Tottenham Hotspur 0:1

0:1 Adarabioyo (19', eg)

West Bromwich Albion - FC Everton 0:1

0:1 Richarlison (65')

Serie A

Parma Calcio - Inter Mailand 1:2

0:1 Sanchez (54'), 0:2 Sanchez (62'), 1:2 Hernani (71')

Den Duell ëm déi italienesche Meeschterschaft ass aktuell den Duell vun den zwee grousse Veräiner aus Mailand. Nodeem den AC awer e Mëttwoch just gläichgespillt huet, konnt Inter mat enger Victoire de Virsprong ausbauen. An der éischter Hallschent war et en Duell op Aenhéicht, Parma hat liicht méi Ballbesëtz, Inter dofir méi Chancen. Ma den éischte Gol sollt awer eréischt no 54 Minutte falen, wéi de Lukaku de Sanchez fräigespillt huet. 8 Minutte méi spéit waren déi zwee Spiller nees um 2:0 bedeelegt. Den 2:1 vum Hernani an der 71. Minutt huet nach eng Kéier fir e bësse méi Spannung gesuergt, huet awer näischt un der Victoire geännert. Inter huet domadder elo 59 Punkten um Compte, no 25 Matcher, den AC läit op der Plaz 2 mat 53 Punkten a Juve, mat engem Match manner, sinn déi Drëtt mat 49 Punkte, punktgläich mat Bergamo.

Copa del Rey

UD Levante - Athletic Bilbao (n.V.)

1:0 Roger (17'), 1:1 Garcia (30',p), 1:2 Berenguer (112')

Nom 1:1 am Allersmatch hate béid Ekippen, nach eng gutt Ausgangspositioun, fir sech fir d'Finall ze qualifizéieren. D'Heemekipp konnt dann no 17 Minutte feieren, well de Roger si a Féierung bruecht huet. Ma an der 28. Minutt huet den Duarte säi Géigespiller haart vum Ball getrennt an den Arbitter huet op de Punkt gewissen. Och de VAR huet seng Meenung net geänenrt an de Garcia huet de Ball uewen am lénken Eck placéiert. Mat dësem 1:1 géif de Match an d'Verlängerung goen. An der Nospillzäit koum de VAR eng weider Kéier zum Asaz, dëst d'Kéier gouf et awer keen Eelefmeter fir Levante. An der zweeter Hallschent hat Bilbao méi vum Match an an der 82. Minutt krute si vum VAR en Eelefmeter oferkannt, et war eng vun de geféierlechsten Zeenen am zweeten Duerchgang. Well et no 90 Minutten 1:1 stoung, wéi schonn am Allersmatch, goung de Match an d'Verlängerung.

Grouss Chancë waren och no den 90 Minutten éischter rar gesinn. Ma Bilbao hat eng an der 112. Minutt, déi de Berenguer och notze kann. Hien hat aus der Distanz ofgezunn a well de Ball nach ofgefälscht gouf an esou d'Richtung verännert huet, hat de Fernandez am Gol vu Levante keng Chance. Dëse bësse gléckleche Gol sollt dann och d'Entscheedung sinn, esou datt sech Bilbao fir Finall qualifizéiert. An do heescht de Géigner FC Barcelona. Barca hat sech e Mëttwoch ganz knapp géint den FC Sevilla den Ticket geséchert. No der 0:2-Néierlag am Allersmatch hat ee sech am Retourmatch no Verlängerung mat 3:0 behaapt.