U sech hat d'FLF gesot, datt wann d'Mesuren nach emol verlängert géinge ginn, datt d'Saison an den ënneschten Divisiounen dann eriwwer wier.

D'Regierung huet e Freideg annoncéiert, datt déi aktuell Covid-Mesuren nach bis den 2. Abrëll verlängert ginn. Dat gëllt jo dann och fir de Sport. Den éischte Moment géif dat bedeiten, datt de Futtballchampionnat fir d'Éierepromotioun, déi ënnescht Divisiounen an d'Jugend elo gelaf wär.

Dat war op jiddwerfalls fir de Fall vun der Verlängerung vun de Mesuren, esou vun der FLF virgesinn. Op eis Nofro hi wollt den FLF-President awer nach keng Äusserung dozou maachen. De Paul Philipp huet drop verwisen, datt een e Méindeg nach am FLF-Verwaltungsrot driwwer schwätzt, éiert een da genee seet, wéi et weidergeet.