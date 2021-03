Dat huet d'Liichtathletik-Federatioun e Freideg am Nomëtteg offiziell matgedeelt.

D'FLA hat bei de Veräiner an och bei der Kommissioun vun den Athleten eng Ëmfro gemaach, ob d'Indoor-Championnat ënner verschiddene Konditioune organiséiert soll ginn oder net.

D'Majoritéit huet sech géint esou ee Championnat ausgeschwat. An dee Choix respektéiert d'Liichtathletik-Federatioun.

Schreiwes vun der FLA

Chers représentants des clubs, chers athlètes, Les championnats nationaux indoor 2021 étaient encore planifiés le samedi 13 mars à La Coque, après avoir été décalés 2 fois dans la saison, suite à la prolongation des mesures sanitaires. La fédération avait bon espoir de pouvoir les organiser en les planifiant à cette date tardive. Il s’agissait de la dernière possibilité dans la saison, car ensuite la piste de l’Arena sera en travaux pour rénovation. Etant donné que les mesures sanitaires ont été prolongées jusqu’au 15 mars, la seule possibilité restante était d’organiser les championnats nationaux avec les athlètes autorisés à concourir par la loi actuelle, c’est-à-dire les athlètes cadres fédéraux et du Centre de Formation.

La FLA voulait quand même proposer de maintenir cette compétition extrêmement importante pour notre élite dans la perspective de la qualification aux Jeux Olympiques (en effet, pour rappel, un titre de champion national indoor rapporte des points bonus qui auraient pu être très précieux en juin 2021, à la clôture de la période de qualification aux JO).

La fédération était également consciente que cela allait créer des injustices, car certains champions nationaux de l’an dernier n’allaient pas pouvoir défendre leur titre et que certains jeunes athlètes ayant choisi de s’entraîner en club et non au Centre de Formation de la fédération n’allaient pas pouvoir participer.

En effet, la proposition d’organiser ces championnats a suscité des réactions pas uniquement positives dans le monde de l’athlétisme au Luxembourg (clubs comme athlètes). Dans un esprit de collaboration avec toutes les parties prenantes, dans ces temps déjà assez compliqués, la FLA a lancé un sondage auprès des clubs et de la commission des athlètes. La majorité de ceux-ci s’est donc exprimée contre l’organisation de ces championnats.

Le Comité Directeur de la fédération se rallie donc bien évidemment derrière ce choix exprimé démocratiquement.

Les championnats nationaux indoor 2021 sont donc annulés et la saison hivernale est terminée.

La fédération tient à dire qu’elle est vraiment consciente que les 12 derniers mois de pandémie font souffrir la vie associative dans les clubs ainsi que la cohésion dans le monde du sport. Elle tient particulièrement à exprimer son admiration aux nombreux bénévoles qui rivalisent d'ingéniosité et de bonne volonté pour maintenir l'activité athlétique dans les clubs. La fédération mesure également très bien la frustration que représente l’annulation des événements au dernier moment malgré le travail de préparation énorme que cela représente avec les mesures sanitaires, étant donné qu’elle a dû travailler sur pas moins de 8 versions de la saison hivernale. Nous ne pouvons qu’espérer que la situation sanitaire nous permettra bientôt de revenir à une situation plus « normale » et plus sereine.