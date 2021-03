Arsenal kënnt géint Burnley net iwwer een 1:1-Remis raus, an Italien trenne sech Spezia a Benevento mat 1:1.

Wärend an der däitscher Bundesliga ënnert anerem de Klassiker tëscht dem Champion aus München an Dortmund um Programm stoung, gouf och an England, Italien a Spuenien an de Championnater gespillt. Virun allem an Italien stoung mam Match tëscht Juventus Turin a Lazio Roum ee Spëtzematch um Programm.

A Moldawien konnt de Sebastien Thill bei der 7:0-Victoire vu Sheriff Tiraspol ee Gol bäisteieren. All d'Lëtzebuerger Futtballer, déi am Asaz waren, fannt Dir hei.

Premier League

Burnley 1:1 Arsenal

0:1 Aubameyang (6'), 1:1 Wood (39')

An der englescher Premier League bleift Arsenal am Mëttelfeld vun der Tabell hänken. Trotz enger fréier Féierung vum Aubameyang an der 6. Spillminutt gouf et um Enn géint den Tabelle-15. Burnley just een 1:1-Remis. Nach an den éischte 45 Minutte konnt de Wood den Ausgläich markéieren. Soumat deit ëmmer méi drop hin, dass Arsenal an der nächster Saison net Europäesch spille wäert.

Sheffield 0:2 Southampton

0:1 Ward-Prowse (32'), 0:2 Adams (49')

Aston Villa 0:0 Wolverhampton

Brighton & Hove 1:2 Leicester

1:0 Lallana (10'), 1:1 Iheanacho (62'), 1:2 Amartey (87')

Serie A

Spezia 1:1 Benevento

0:1 Gaich (24'), 1:1 Verde (71')

Beim Match tëscht Spezia a Benevento goung et fir béid Ekippen ëm wichteg Punkten am Kampf em de Maintien an der Serie A. Ma um Enn gouf de grousse Coup verpasst, dëst well de Match mat engem 1:1-Remis op en Enn goung.

Udinese 2:0 Sassuolo

1:0 Llorente (42'), 2:0 Pereyra (90'+3)

Juventus Turin 3:1 Lazio Roum

0:1 Correa (14'), 1:1 Rabiot (39'), 2:1 Morata (57'), 3:1 Morata (60', Eelefmeter)

Am Spëtzematch an Italien konnt Juventus sech géint Lazio Roum duerchsetzen a bleift duerch eng 3:1-Victoire den éischte Verfolger vun Inter an AC Mailand. Lazio konnt fréi a Féierung goen, ma de Rabiot konnt nach virun der Paus ausgläichen. Nom Säitewiessel war et den Alvaro Morata, deen de Match fir d'Turiner entscheede konnt.

La Liga

Valladolid 2:1 Getafe

1:0 Plano (14'), 2:0 Weissman (24'), 2:1 Mata (37')

Elche 2:1 Sevilla

1:0 Guti (70'), 2:0 Carrillo (76'), 2:1 de Jong (90')

Iwwerraschend Néierlag fir Sevilla bei Elche. Sevilla, déi aktuell op der 4. Tabelleplaz stinn, war als klore Favorit op Elche gereest, déi ëm de Maintien kämpfen. Sevilla war iwwer wäit Strecken den Här am Haus, ma Elche konnt iwwerraschend an der 70. Minutt a Féierung goen. Nëmme 6 Minutte méi spéit koum et fir Sevilla nach méi déck. Och dem de Jong säin Uschloss an der 90. Minutt konnt d'Defaite net verhënneren a sou séchert sech Elche wichteg Punkten, fir an der 1. Divisioun ze bleiwen. Fir Sevilla gouf et iwwerdeems eng Enttäuschung.

Cádiz 1:0 Eibar

1:0 Negredo (40')

Osasuna 0:2 Barcelona

0:1 Alba (30'), 0:2 Moriba (83')

Duerch dës 2:0-Victoire bleift den FC Barcelona weider am Kampf ëm de Championstitel an huet nach zwee Punkte Réckstand op Atlético Madrid a steet op der 2. Tabelleplaz.

