Soumat sti si op d'Mannst bis den Owend un der Tabellespëtzt, fir Gladbach gouf et iwwerdeems op en Neits eng Defaite, dëst beim 0:1 géint Leverkusen.

Nom enttäuschende 0:0-Remis tëscht den Ofstigskandidate Schalke a Mainz um Freideg stoung um Samschdeg d'Suitte vum 24. Spilldag um Programm. Ënnert anerem koum et am spéide Mëtteg zum Duell tëscht Bayern München an dem BVB aus Dortmund.

Ma och an de weideren europäesche Championnater ass de Ball gerullt. Hei war ënnert anerem Arsenal géint Burnley am Asaz. All d'Resultater fannt Dir hei.

24. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Freiburg 0:3 Leipzig

0:1 Nkunku (41'), 0:2 Sörloth (64'), 0:3 Forsberg (79')

Mat enger Victoire géint Freiburg konnt Leipzig sech op d'Mannst bis den Owend un d'Spëtzt vun der Tabell setzen. Ma Freiburg stoung an den éischte 45 Minutten iwwer wäit Strecke sécher an der Defense a Leipzig ass net vill agefall, fir de Müller am Gol vun der Lokalekipp ze bezwéngen. An der 41. Spillminutt konnt Leipzig hir spilleresch Iwwerleeënheet dann awer och um Score verdäitlechen. No engem Feeler vum Santamaria kuerz virum eegene Strofraum koum de Poulsen am Strofraum un de Ball. Dësen hat den Nkunku fräi virum Gol fonnt, dee keng Méi méi hat, fir de Ball iwwert d'Linn ze drécken.

No der Paus waren et weiderhin d'Gäscht, déi offensiv Aktiounen haten. An der 64. Minutt war et de Stiermer vum tëschenzäitlechen Tabelleleader, de Sörloth, deen ee weidere Feeler vun der Freiburger Defense äiskal ausnotze konnt. Nodeems de Höfler de Ball géint de Kampl verluer hat konnt dësen den Nkunku uspillen. De Fransous hat de Sörloth an der Mëtt fonnt, deen de Ball ouni Problemer am Filet ënnerbrénge konnt. Fir d'Entscheedung konnt de Forsberg an der 79. Minutt suergen. Mat dëser Victoire ka sech Leipzig, op d'Mannst bis den Owend, un d'Spëtzt setzen.



Gladbach 0:1 Leverkusen

0:1 Schick (77')

No der 4:3-Victoire vu Leverkusen am Allersmatch gouf sech och um Samschdeg eng offensiv Partie erwaart. Béid Formatioune waren an der éischter Hallschent beméit, fir de Score opzemaachen, ma no 45 Minutte sollt et awer mat engem 0:0-Remis an d'Paus goen.

Nom Säitewiessel war den Arbitter no knapp enger Stonn am Mëttelpunkt. No engem Feeler vum Frimpong un den Thuram gouf an éischter Instanz op Eelefmeter entscheet, ma nom Videoassistent gouf dës Entscheedung erëm zréckgeholl, well een Abseits vum Lazaro virausgaange war. An der 77. Minutt konnten d'Gäscht a Féierung goen. De Sommer am Gol vun der Lokalekipp konnt de Schoss vum Diaby nach ofwieren, ma beim Noschoss vum Schick hat de Schwäizer keng Chance méi.

Hoffenheim 2:1 Wolfsburg

1:0 Baumgartner (8'), 1:1 Weghorst (23'), 2:1 Kramaric (41')

Trotz enger 1:2-Defaite géint Hoffenheim bleift Wolfsburg weiderhin den éischte Verfolger vum Spëtzenduo.

Frankfurt 1:1 Stuttgart

0:1 Kalajdzic (68'), 1:1 Kostic (69')

Hertha BSC 2:1 Augsburg

0:1 Benes (2'), 1:1 Piatek (62'), 2:1 Lukebakio (89')

Bayern München - Dortmund



18:30 Auer

