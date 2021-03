D'Reds verléiere fir déi 6. Kéier um Stéck un der Anfield Road a verléiere weider u Buedem. Iwwerdeems kann den AC Mailand an den AS Roum gewannen.

Och e puer Lëtzebuerger Nationalspiller waren um Sonndeg fir hier Ekippen am Asaz.

Bundesliga

1. FC Köln - Werder Bremen 1:1

0:1 Sargent (66'), 1:1 Hector (83')

Eng éischter langweileg 1. Hallschent hu béid Ekippen hire Supportere virun der Telé gebueden, déi mat engem 0:0 zu Enn gaangen ass. Nom Téi ass et dunn am Rhein-Energie Stadion zu Köln e bësse méi attraktiv ginn. Bremen ass ëmmer besser an de Match komm an ass esou verdéngt an der 66. Minutt duerch de Sargent mat 1:0 a Féierung gaangen. Bremen war nom Gol déi kloer besser Ekipp an hätt mat e bësse méi Reussite och den 2:0 schéisse kënnen. Dëst ass de Werderaner awer net gelongen an esou war et den Hector an der 83. Minutt deen den Ausgläich fir d'Lokalekipp geschoss huet. Mat engem 1:1-Remis sollt de Match dann och op e Enn goen.

Arminia Bielefeld -Union Berlin (18h00)

Premier League

FC Liverpool - FC Fulham 0:1

0:1 Lemina (45')

Fulham huet an der 1. Hallschent eng immens couragéiert Leeschtung gewisen. Ënnert dem Impuls vum staarkopspillendem Lookman ass Fulham ëmmer erëm geféierlech virum Gol vun der Lokalekipp opgedaucht. Shaqiri a Milner hate fir d'Reds déi beschte Chancen, hier Bäll sinn awer knapps laanscht de Gol gaangen. Kuerz virun der Paus huet de Lemina no engem Corner zougeschloen, an sou louchen d'Gäscht och net onverdéngt an der Paus mat 1:0 a Féierung. Nom Téi huet Liverpool eng besser Leeschtung gewisen an hat och déi eng oder aner gutt Chance den Ausgläich ze markéieren. Pech hat de Mané deen an der 70. Minutt just de Potto getraff huet. De englesche Meeschter huet wuel alles versicht, mee Fulham sollt de Virsprong iwwert Zäit kréien, sou dass si sech iwwert wichteg 3 Punkten am Ofstigskampf kenne wannen.

West Bromwich - Newcastle United 0:0

Manchester City - Manchester United (17h30)

Serie A

AS Roum - CFC Genua 1:0

1:0 Mancini (24')

De Favorit vu Roum ass no engem Corner vum Pellegrini an der 24. Minutt a Féierung gaangen. De Manciini ass am héchste gesprongen an huet de Ball mat voller Wucht an de Filet gekäppt. Roum hat allgemeng gesi méi vum Match an hätt Mëtt vun der 2. Hallschent de Score kéinten op 2:0 setzen, de Potto stoung awer am Wee. D'Lokalekipp huet de Match trotz gudde Chancë vu Genua um Enn iwwert d'Ronn bruecht a steet no der Victoire géint Genua tëschenzäitlech op der 4.Plaz an der Tabell.

Hellas Verona - AC Mailand 0:2

0:1 Krunic (27'), 0:2 Dalot (50')

An der 1. Hallschent hu béid Ekippe kee attraktive Futtball gewisen. Kengem vun deenen 22 Spiller um Terrain ass et gelonge säi Spill opzezéien, sou dass gutt Chancen éischter seele waren. An awer ass et dem AC gelongen an der 27. Minutt duerch de Krunic a Féierung ze goen. No der Paus ass Milan perfekten an de Match komm an esou war et den Diogo Dalot deen no enger super Eenzelaktioun de Score op 2:0 erhéicht huet, wat och d'Schlussresultat sollt sinn.

La Liga

Atlético Madrid - Real Madrid 1:1

1:0 Suarez (15'), 1:1 Benzema (88')

