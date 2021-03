D'Fola ass no der Victoire géint Déifferdeng neie Leader an der Tabell. Munneref ka sech géint d'Etzella duerchsetzen.

Schonn's um Samschdeg ass de Ball op den Terrainen uechtert Land gerullt. Hei huet sech ënnert anerem den Opsteiger Wolz zu Diddeleng e Punkt ergattert.

D'Resuméë vun de Matcher

FC Déifferdeng03 - CS Fola Esch 1:4

0:1 Sinani (6'), 0:2 Hadji (8'), 0:3 Hadji (65'), 0:4 Hadji (77'), 1:4 Ferreira (87')

D'Fola ass perfekt an de Match gestart. Obwuel Déifferdeng déi éischt Chance vum Match hat, hunn d'Gäscht kuerz drop's direkt zwee Mol zougeschloen. Sinani an Hadji hunn bannent 2 Minutten zwee Goler fir d'Fola markéiert. Huet de Sinani aus ronn 20 Meter e Fräistouss direkt an de Filet gesat, war et den Hadji, deen no enger Flank vum Ouassiero richteg stoung an de Ball ouni Problemer iwwert d'Linn konnt drécken. Mat engem verdéngten 2:0 ass et an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel huet sech um Terrain een änlecht Bild gewisen. D'Visiteure waren um Sonndeg Nomëtteg der Lokalekipp an allen Ebenen iwwerleeën an hate mam Hadji e Spiller an den eegene Reien, deem alles gelongen ass. An der 78. Minutt konnt de Stiermer beim Stand vu 4:0 an dräi perséinleche Goler Feierowend maachen. Déifferdeng ass wuel nach de Uschloss gelongen, mee si sollten dëse Match no enger enttäuschender Leeschtung verdéngt mat 1:4 doheem géint d'Fola verléieren. D'Escher sinn domat och elo neie Leader an der Tabell an iwwerhuelen de F91.

Etzella Ettelbréck - US Munneref 0:1

0:1 Scanzano (55')

Zwou ënnerschiddlech Hallschenten zu Ettelbréck. War et d'Etzella déi an der Ufanksphase déi kloer besser Ekipp war, ouni awer an der Offensiv erfollegräich ze sinn, sou war et an deenen zweete 45 Minutten d'Gäscht, déi d'Heft nom Gol an d'Hand geholl hunn. An der 55. Minutt ass de Scanzano aus dem Näischt un de Ball komm an hie konnt de Ball ouni Problemer an de Gol schéissen. Ettelbréck huet sech an der Suite schwéier gedoen, offensiv fir geféierlech Akzenter ze suergen. Munneref misst déi lescht deck 5 Minutten an Ënnerzuel spillen, dat well den Eren eng Giel-Rout Kaart krut. D'Formatioun vum Serge Wolf ka sech um Enn mat 1:0 zu Ettelbréck duerchsetzen, dat well vun der Etzella an der 2. Hallschent esou gutt wéi näischt méi an der Offensiv komm ass.

Racing Union - Union Titus Péiteng 1:0

1:0 Mabella (25')

Una Stroossen - RM Hamm Benfica 1:1

1:0 Bernardelli (45'), 1:1 Deruffe (90+2')

US Hueschtert - Victoria Rouspert 3:1

1:0 Sully (37'), 2:0 Schmit (45'), 3:0 Zilli (71'), 3:1 Lascak (82')

