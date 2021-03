D'Slowakin setzt sech virum Alice Robinson duerch. Iwwerdeems huet bei den Hären de Schwäizer Marco Odermatt de Super-G zu Saalbach fir sech entscheet.

D'Schi Saison 20/21 ass an der Schlussphase ukomm. Nieft dem Weltcup zu Saalbach stinn nach nächste Weekend zu Kranjska Gora an d'Woch dorops Course zu Lenzerheide um Programm. De Super-G bei den Hären zu Saalbach huet de Schwäizer Marco Odermatt virum Matthieu Bailet aus Frankräich gewonnen. Säi Réckstand am Zil louch bei 0,62 Sekonnen. Op der 3. Plaz huet sech den Éisträicher Vincent Kriechmayr mat 81 Honnertstel Réckstand klasséiert.

Bei den Dammen ass zu Jasna an der Slowakei e Riseslalom gefuer ginn. D'Lara Gut-Behrami ass am 1. Duerchgang e Feeler ënnerlaf an ass nëmmen als 14. an de 2. Duerchgang gestart. D'Schwäizerin kennt am Schlussklassement op déi 9. Plaz. Op der 1. Plaz louch nom 1. Laf d'Amerikanerin Mikaela Shiffrin. D'Olympiagewënnerin huet am 2. Duerchgang awer Zäit verluer a fiert um Enn op déi 3. Plaz. Gewonne konnt de Riseslalom d'Slowakin Petra Vlhová, wat domat hier 16. d'Victoire am Weltcup feiere konnt. Mat 16 Honnertstel Réckstand kennt Neuseelännerin Alice Robinson op Plaz 2.