D'Norwegerin kann nom Sprint och d'Poursuite zu Nové Mesto gewannen a schéngt aktuell vu kenger Athletin ze schloen ze sinn.

No 2 Victoire zu Nove Mesto an Tschechien steet Tiril Eckhoff domat kuerz virum Gewënn vun hirer 1. Victoire am Gesamtweltcup. No 3 Schéiss Feeler ka sech Norwegerin kloer mat 24 Sekonne Virsprong virum Denise Herrmann aus Däitschland duerchsetzen. Fir déi däitsch Biathletin war et déi éischte Kéier an dësem Wanter wou si sech konnt ënnert deenen éischten 3 klasséieren. Marte Olsbu, aktuell zweeten am Weltcup, fiert op déi 3. Plaz.

Um 16h gëtt dann nach d'Poursuite bei den Häre gefuer.