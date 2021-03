De 24. Mäerz spillt d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp ee Frëndschaftsmatch géint de Katar.

U sech sollt de Match tëscht dem Katar an der FLF-Formatioun am Kader vun der EM-Qualifikatioun zu Wien an Éisträich gespillt ginn, ma wéinst den aktuelle Reesrestriktiounen tëscht Irland an Éisträich gëtt d'Partie elo zu Debrecen an Ungarn gespillt.

D'Ekipp vum Luc Holtz spillt nämlech 3 Deeg no dëser Partie den EM-Qualifikatiounsmatch géint Irland zu Dublin.

PDF: Schreiwes FLF