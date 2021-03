Bis op d'Weltmeeschterschaft huet et bis elo nach kee Lëtzebuerger gepackt, ma verschiddener ginn awer reegelméisseg op Competitiounen an d'Ausland.

Méi wéi 1 Millioun Leit kucken d'Darts-Weltmeeschterschaft am Alexandra Palace zu London oder dacks och nach Ally Pally genannt. Et gesäit aus wéi eng riseg Fuesparty, d'Zuschauer si verkleet, spillen haart Musek an all deem musse sech d'Spiller och nach konzentréieren. D'Darts-Weltmeeschterschaft ëm Chrëschtdag ass awer mat ee vun de wichtegste Rendez-vousen an der Welt vum Darts. Och zu Lëtzebuerg ginn et puer gutt Spiller. Bis op d'Weltmeeschterschaft huet et nach kee gepackt, ma verschiddener ginn awer reegelméisseg op Competitiounen am Ausland.

Feiler, eng Scheif an am beschte Fall nach eng roueg Hand. Dat brauch ee fir Darts ze spillen. D'lescht Joer goufe knapps 270 aktiv Lizenzen am Dartssport verdeelt. Dovunner 37 Dammen, 229 Hären, ee Meedchen an dräi Jonge verdeelt an 18 Clibb. Déi hunn hiren Training normalerweis ëmmer an engem Café. Den Ament ass dat awer net méiglech, just véier hunn eng Alternativ fonnt, wou si, wéi et déi sanitär Mesuren erlaben, trainéiere kënnen, sou de Christophe Winandy vun der Fédération Luxembourgeoise de Darts. All deenen anere bleift da just den Training doheem.

De Claude Clemens an de Christophe Arnold sinn d'Grënner vun der Grupp Online Dart Lëtzebuerg. Domadder bidde si jidderengem, dee gären Darts spillt, eng Plattform, fir sech auszetauschen. Ee bis zwee Mol d'Woch gi si sech Rendez-vous fir Competitioun mat anere Spiller. Dat funktionéiert iwwert eng Internetsäit, déi extra dofir ausgeluecht ass. Viraussetzung ass een eegent Dartbriet ze hunn an eng Kamera, déi d'Resultat mat filmt. De Géigner kann da gesinn, wat deen anere geheit huet.

D'Spillreegele sinn déi selwecht wéi beim richtegen Darts. 501 Punkten huet jiddereen am Ufank vum Duerchgang. Déi gëllt et dann erofzekréien. All Feld huet eng Valeur, de banneschte Rank gëtt Mol dräi gerechent. De baussechten ass Mol zwee Punkten. An der Mëtt beim sougenannte "Bullseye" ginn et awer just 50 Punkten. Besser ass et, "Triple 20" ze treffen, do kritt een op ee Coup 180 Punkten. De leschte Schoss muss ëmmer eng duebel Nummer sinn, soss gëllt et net.

D'Online-Darts-Turnéier ass awer just zum Spaass. Fir déi richteg Sportsclibb gesäit et duerch déi aktuell Situatioun net esou gutt aus. Dofir gouf elo ee Sondage gemaach, wou all Club gefrot gouf, ob een d'Saison nach fäerdeg spille sollt. Vun 18 Gruppe waren der 14 dofir, eng Saison blanche ze maachen an am Hierscht dann nees frësch ze lancéieren.

Dann hoffentlech nees a gewinnter Form an hirem Stammcafé, well ob Weltmeeschterschaft oder Training: Am Café zum Darts gehéiert dat gesellegt och einfach dozou.