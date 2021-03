Virun eng Zäit gouf bei der Fola decidéiert, aus finanzieller Siicht méi kleng Bréidercher ze baken. Op sportlechem Plang mécht dat sech net bemierkbar.

6 Wiessel an deem enge Match, 7 an deem aneren, an awer elo neien Tabelleleader. De Covid-Champion Fola steet zanter e Sonndeg, an no 14 Spilldeeg, an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball nees op der éischter Plaz. Dobäi kënnt, datt déi Rout-Wäiss vun Esch verstäerkt op d'eege Jugend setzen.

Fola mat eegener Jugend op 1. Plaz / Rep. Franky Hippert

Virun eng Zäit gouf bei der Fola decidéiert, aus finanzieller Siicht méi kleng Bréidercher ze baken. Op sportlechem Plang mécht dat sech awer nach net bemierkbar, de Contraire ass de Fall. Fir den aktuellen Erfolleg ginn et e puer Grënn. Een ass de Staff, seet de Pascal Welter Directeur Sportif vun deene Rout-Wäissen.

"Den Trainerstaff mécht do gutt Aarbecht. De medezinesche Staff mécht och eng super Aarbecht an dat ass grad an dësen Zäite wichteg."

Bei der Fola setzt een dann och verstäerkt op d'eege Jugend.

"Mir hu vum Veräin aus decidéiert, datt mer der 10 aus der Jugend erophuelen. Haut sinn der 4 an der Ekipp, 2 um Terrain an 2 op der Bänk."

Ee vun deenen Talenter, deen et an d'éischt Ekipp bei der Fola gepackt huet, ass den 18 Joer jonke Lucas Coreia, deen och e Sonndeg bei der 4:1-Victoire beim FC Déifferdeng 03, 2 Assiste bäigesteiert huet.

"Déi aner Stiermer hunn dat gutt gemaach. Den Hadji mat sengem Hattrick. Effektiv 4 Goler géint déi Déifferdenger, déi déi lescht 4 Matcher gläichgespillt hunn, mir si gutt als Ekipp ugetrueden."

Fir de Lucas Correia, dee virun 3 Joer iwwer Diddeleng a Metz um Escher Gaalgebierg gelant ass, ginn et e puer Grënn firwat et bei der Fola esou gutt leeft.

"Dat ass dat wat de Grandjean widderhëlt, datt mer e Grupp hunn, wou jidderee spille kann, an hie weist dat all Match, mir schaffen och vill op den Trainingen, mir sinn eng Famill."

E Mëttwoch den Owend geet et an der BGL Ligue da mam 11. Spilldag, och nees en Nodrosspilldag, weider. Et dierf een da gespaant sinn, wéi vill Wiessel den Trainer Sebastien Grandjean am Verglach zu der Partie géint Déifferdeng, da géint Munneref wäert maachen.