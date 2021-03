En Donneschdeg den Owend goufen an der Europa League d'Allersmatcher vun den Aachtelsfinalle gespillt.

Fir Dynamo Kiew ass et am Match géint Villareal näischt ze huele ginn. D'Ekipp aus der Ukrain huet sech mam Gerson Rodrigues, dee vun Ufank un am Asaz war, um Enn misse mat 0:2 geschloe ginn. Dat no de Goler vum Pau a Raul Albiol.

An der Partie tëscht Ajax a Young Boys Bern huet sech d'Ekipp aus der hollännescher Eredivisie mat enger verdéngter 3:0-Victoire duerchgesat. De schwäizer Champion, bei deem de Christopher Martins op Grond vun enger Verletzung net am Kader stoung, huet sech offensiv immens schwéier gedoen an ass domat am Retourmatch gefuerdert.

Am Old Trafford konnt den AC Mailand eng Defaite géint Manchester United nach an der Nospillzäit verhënneren. De jonken Amad Diallo hat d'Reds no der Paus a Féierung bruecht, ma an der 92. Minutt ass dem Kjaer no engem Corner de Gol zum Ausgläich gelongen.

E Remis gouf et och an der Partie tëscht Slavia Prag an dem frësche schottesche Champion Glasgow Rangers. No Goler vum Stanciu an Helander ass de Match mat engem 1:1 op en Enn gaangen.

Um 21.00 Auer ginn nach déi aner véier Allersmatcher vun den Aachtelsfinalle gespillt.

Den nächsten Donneschdeg stinn da schonn d'Retourmatcher um Programm.

Déi komplett Resultater