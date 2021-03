Beim Biathlon-Weltcup zu Nove Mesto stoung en Donneschdeg an Freideg bei den Hären an den Dammen ee Sprint um Programm.

Beim Biathlon-Weltcup zu Nove Mesto an der Slowakei konnte sech de Quentin Fillon Maillet an d'Tiril Eckhoff d'Victoiren am Sprint sécheren.

En Donneschdeg hat sech schonn de Fransous d'Victoire no 10 Kilometer an zwee Schéisse geséchert. D'Plazen 2 an 3 ware fir den Norweger Tarjei Bö an den Italiener Lukas Hofer. Si haten e Retard vun 11 respektiv 14 Sekonnen. Déi dräi Biathleten hu kee Feeler geschoss.

E Freideg huet sech d'Tiril Eckhoff, déi aktuell Sprint-Weltmeeschterin a Leaderin am Gesamtweltcup, trotz engem Feeler am Schéissen d'Victoire geséchert. Si hat um Enn e Virsprong vu 6 Sekonnen op déi däitsch Denise Hermann (0 Feeler). Op de Podium ass nach d'Italienerin Dorothea Wierer gelaf. Och si ass ouni Feeler bliwwen an hat e Retard vun 10 Sekonnen.