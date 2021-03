Fir d'Éisträicherin ass et déi 1. Victoire am Weltcup Zirkus. Bei den Häre kann de Marco Odermatt de Riseslalom zu Kranjska Gora wannen.

D'Katharina Liensberger, nom 1. Duerchgang nach op der 2. Plaz, ka sech fir eng éischte Kéier iwwert de Gewënn vu hirer 1. Course am Weltcup freeën. D'Éisträicherin gewënnt de Slalom zu Are a Schweden mat 0,72 Sekonne virun der Amerikanerin Mikaele Shiffrin. Op déi 3. Plaz fiert mat engem däitleche Réckstand vu 1 Sekonn a 65 Honnertstel d'Schwäizerin Wendy Holdener.

Bei den Häre ka sech de Marco Odermatt no engem impressionnanten 2. Duerchgang d'Victoire am Riseslalom zu Kranjska Gora sécheren. De Schwäizer ass domat elo och neie Leader am Disziplin-Weltcup. Hannert dem Marco Odermatt klasséieren sech de Loic Meillard a de Stefan Brennsteiner op Plazen 2 an 3.