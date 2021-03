De Fransous gewënnt mat 8 Sekonne Virsprong virum Norweger Johannes Thingnes Bö.

Beim Biathlon Weltcup zu Nové Mesto ka sech no engem spannendem leschte Schéissen, bei deem 6 Athlete gläichzäiteg um Schéissstand waren, de Fransous Quentin Fillon Maillet duerchsetzen. Fir de Fransous war et nom Sprint seng 2. Victoire zu Nové Mesto. Op déi 2. Plaz kennt no engem spannendem Kampf de Johannes Thingnes Bö, deen sech an der Loipe vum Emilien Jacquelin ofsetze konnt. De Fransous kennt op déi 3. Plaz.

Um 17h30 fënnt dann nach d'Poursuite bei den Damme statt.