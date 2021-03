Bei der Single Mixed konnt sech iwwerdeems Schweden am Sprint géint Norwegen duerchsetzen.

Bei der Finall vum Biathlon Weltcup zu Nove Mesto konnt sech d'Formatioun aus Norwegen an der Mixed Staffel eng kloer Victoire sécheren. Nodeems jeeweils 2 Dammen an 2 Hären déi 6 Kilometer am Lafen an jeeweils 2 mol d'Schéissen absolvéiert hunn, hat déi Norwegesch Delegatioun um Enn eng Avance vun iwwer enger Minutt an 8 Sekonnen. Zweete gouf Italien viru Schweden.

Fir Norwegen gouf et soumat och de Gewënn vum General an der Mixed Staffel ze feieren.

An der Sigle Mixed Staffel, wou ëmmer 1 Här an eng Damm am Asaz waren, war d'Entscheedung eréischt op de leschte Meter gefall. Hei konnt sech de Sebastian Samuelsson géint de Sturla Holm Laegreid duerchsetzen a Schweden soumat déi éischte Plaz sécheren. Drëtt gouf iwwerraschend d'USA.