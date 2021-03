Am Kader vun den EHF Euro 2022 Qualifiers Phas 1 spillen déi rout Léiwinne géint Portugal, de Kosovo an Zypern.

Portugal krut d'Organisatiounsrecht zougesprach an hunn elo Zäit, dat bis den 29. Mäerz ze confirméieren. D'Matcher ginn an Turnéierform an der Woch vum 21. Mee bis de 6. Juni 2021. Den éischte vum Grupp kënnt an déi nächste Ronn.