Mat an der Course sinn zwee Veräiner aus Däitschland, dräi aus England an all Kéiers een aus Frankräich, Spuenien a Portugal.

D'Allersmatcher fir d'Véierelsfinalle si fir de 6. a 7. Abrëll geplangt, d'Retourmatcher fir déi Woch dono. De 26. a 27. Abrëll respektiv den 3. a 4. Mee ginn d'Halleffinalle gespillt. D'Finall vun der Champions League ass den 29. Mee am Atatürk Olympic Stadium zu Istanbul. All d'Matcher vun de Véierelsfinallen am Iwwerbléck Manchester City - Borussia Dortmund FC Porto - Chelsea FC FC Bayern München - Paris-Saint-Germain Real Madrid - FC Liverpool Den Iwwerbléck vun den Halleffinallen Bayern/Paräis - Manchester City/Dortmund Real/Liverpool - Porto/Chelsea Heemrecht an der Finall hätt de Gewënner vun der éischter Halleffinall, als Bayern, PSG, Man City oder Dortmund.