Mat dobäi sinn zwou Ekippen aus England a Spuenien an all Kéier eng aus Holland, Italien, Kroatien an Tschechien.

D'Véierelsfinalle ginn den 8. an de 15. Abrëll gespillt, d'Halleffinallen den 29. Abrëll an de 6. Mee an d'Finall de 26. Mee am Stadion Miejski zu Danzeg a Polen. D'Dueller an de Véierelsfinallen Granada CF - Manchester United Arsenal London - Slavia Prag Ajax Amsterdam - AS Roum Dinamo Zagreb - Villarreal CF D'Matcher an den Halleffinallen Granada/ManUnited - Ajax/Roum Zagreb/Villarreal - Arsenal/Prag An der Finall huet de Gewënner vun der Halleffinall 2, als Zagreb, Villarreal, Arsenal oder Prag, d'Heemrecht.