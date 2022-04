E Samschdeg um 17 Auer mécht den Dammematch T71-Walfer den Optakt an dann owes um 20.30 Auer ass et um Härematch Steesel-T71.

D'Finall vun den Dammen an der LBBL gëtt am Modus Best-of-Three gespillt a bei den Hären ass et ee Best-of-Five-Modus.

