Duerch e Gol an der Nospillzäit huet ee mat 2:3 géint Viktoria Köln de Kierzere gezunn.

An der 3. Liga an Däitschland huet Saarbrécken e Freideg den Owend eng batter Néierlag géint Viktoria Köln missen astiechen. Nodeems ee bis déi 64. Minutt mat 1:0 a Féierung louch, huet een nach mat 2:3 de Kierzere gezunn. D'Gäscht hunn den decisive Gol an der drëtter Minutt vun der Nospillzäit markéiert. De Maurice Deville gouf bei Saarbrécken eréischt an der 86. Minutt beim Stand vun 2:2 agewiesselt. An der Tabell läit Saarbrécken no véier Matcher ouni Victoire just nach op der fënnefter Plaz. De Retard op d'Opstigsplaze läit mëttlerweil bei 9 Punkten.

Ouni de blesséierten Nationalspiller Dirk Carlson huet de Karlsruher SC sech e Freideg den Owend an der 2. Bundesliga ee Punkt zu Paderborn geséchert. D'Gäscht hunn eréischt an der zweeter Minutt vun der Nospillzäit den 2:2-Ausgläich markéiert. Kuerz viru Schluss hat Karlsruhe nach een Eelefmeter, ma den Hofmann huet verschoss. An der Tabell läit Karlsruhe nom drëtte Remis noeneen op der fënnefter Plaz. De Retard op de Leader Bochum läit bei 6 Punkten.

Am Championnat an der Belsch gouf et tëscht Genk a Léck een 2:2-Remis. Nodeems d'Gäscht no der Paus mat 1:0 a Féierung gaange waren, huet de Muleka mat sengem Gol an der 81. Minutt um Enn nach ee Punkt géint den Tabellendrëtte gerett. Léck steet an der Tabell am Mëttelfeld. Huet awer nach Chancen op déi international Plazen. De Laurent Jans stoung bei Léck net am Kader.

Den Tabelleleader an der 2. Divisioun an der Belsch Royale Union St. Gilloise huet um 24. Spilldag auswäerts géint Westerlo 2:2 gläichgespillt. Den Anthony Moris stoung wéi gewinnt bei de Gäscht tëscht de Pottoen. Moris a Co haten de leschte Weekend den Opstig scho perfekt gemaach.

Am Portugisesche Championnat huet Nacional Funchal auswäerts mat 0:2 géint Gil Vicente de Kierzere gezunn. De Vincent Thill stoung bei de Gäscht déi 90 Minutten iwwer um Terrain. D'Ekipp vum Lëtzebuerger bleift domadder weider am Tabellekeller.

A Moldawien huet um 26. Spilldag an der héchster Divisioun Sheriff Tiraspol am Spëtzematch géint Petroclub 0:0 gläichgespillt. Bei Tiraspol stoung de Sebastien Thill an der Startformatioun an huet déi 90 Minutten duerchgespillt. An der Tabell läit de Lëtzebuerger mat senger Ekipp weider souverän un der Spëtzt. Et huet een e Virsprong vun 9 Punkten op den FC Petroclub.