Bei den Damme a bei den Hären sinn et e Samschdeg mam Petra Vlhova an dem Alexis Pinurault zwee nei Gewënner am Gesamtweltcup ginn.

Fir d'Hären ass et um leschte Weekend vum Weltcup zu Lenzerheide an der Schwäiz un den Depart gaangen. Den Alexis Pinturault war um Enn de Séiersten a konnt domat de Riseslalom um Samschdeg fir sech entscheeden. Duerch dës Victoire steet scho virzäiteg fest, dass de Fransous fir déi éischte Kéier a senger Karriär de Weltcup am General fir sech entscheede kann. Op déi zweet Plaz ass de Filip Zubzic aus Kroatien komm, dat knapps virum Mathieu Faivre aus Frankräich.

Bei den Damme stoung zu Parpan an der Schwäiz e Slalom um Programm. D'Katharina Liensberger aus Éisträich huet sech mat enger staarker Leeschtung déi éischt Plaz virum Mikaela Shiffrin an dem Michelle Gisin geséchert. D'Petra Vlhova huet et net iwwert déi 6. Plaz gepackt, ma duerch e grousse Virsprong am General ass hir d'Victoire am Gesamtweltcup net méi ze huelen. Fir d'Slowakin ass dat wéi och beim Pinturault déi éischt Gesamtweltcup-Victoire an der Karriär.