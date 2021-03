E Samschdeg de Mëtteg war den uerdentleche Kongress vum COSL. Den André Hoffmann a seng Ekipp si fir ee weidert Mandat vu 4 Joer zeréckgewielt ginn.

Als finanziell Hëllef huet de President ugekënnegt, dass 400.000 Euro un déi eenzel Federatiounen ausbezuelt ginn, fir hinnen an dëse Coronazäiten ënnert d'Äerm ze gräifen. Vun deene wieren der 18.000 un dFuttballfederatioun gaangen. D'FLF verzicht awer op dee Subside a mécht dofir een Don un d'Fondatioun Josy Barthel.

COSL Kongress / Reportage Rich Simon

A senger Ried huet de COSL-President, André Hoffmann, gesot, dass de Sport ouni Suen net ka funktionéieren. Dofir muss et d'Zil sinn, dass an Zukunft 1 Prozent vum Staatsbudget an de Sport fléisst. Aktuell wier een do bei ronn 0,4 Prozent.

De Sport ass den Ament nëmme beschränkt hei zu Lëtzebuerg méiglech. De COSL-President hofft awer, dass dat nom 2 Abrëll nees anescht gëtt.

"Kee seet, dass muer alles muss op d'Sekonn mat Zuschauer lassgoen. Wa mir awer emol an een normale Sportbetrib an am Ufank ouni Zuschauer a mat Sécherheetsprotokoller, déi jo do leien an déi gutt funktionéiert hunn, wa mir emol dohinner kéimen, dann hätte mir alleguerte gutt geschafft. Mäin Appell wier un de Sportminister an och un d'Regierung, fir an déi Richtung mat ze denken, wann et drëm geet, wat dat neit Gesetz a Mesurë soll festhalen. Dat hei huet jo eng Valeur bis den 2. Abrëll an da muss un engem neie geschafft ginn."

De Sportminister Dan Kersch, deen iwwer Video zougeschallt war, huet awer wéineg Hoffnunge gemaach, dass et an deem neie Covid-Gesetz zu Ouverturen am Sport wäert kommen.

"Ech si relativ pessimistesch, dass mir elo an deem Gesetz, wat als nächst wäert gestëmmt ginn, grouss Ëffnungen am Sport wäerte kréien. Ech selwer si frou, wa mir beim Status quo kënne bleiwen."

Den André Hoffmann huet och nach confirméiert, dass d'Spiller vun de klenge Länner 2029 eng 3. Kéier hei zu Lëtzebuerg organiséiert ginn.

Den Dan Kersch huet nach gesot, dass et drop ausleeft, dass de Sportmusée méi wéi sécher op Esch wäert kommen.

Als 63. Federatioun ass d'Luxembourg Skateboard Federatioun nei an de COSL opgeholl ginn.