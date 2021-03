An der italienescher Serie A ka Bergamo sech iwwerdeems géint Hellas Verona duerchsetzen. A Frankräich gëtt et eng Victoire vu Lens iwwert Stroossbuerg.

Bundesliga

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 1:2

0:1 Glatzel (1'), 1:1 Bebou (39'), 1:2 Kohr (41')

Ganzer 26 Sekonnen huet et zu Sinsheim gedauert éier de Ball fir eng éischte Kéier de Wee an de Gol fonnt huet. De Glatzel huet den Hoffenheimer Richards am Strofraum ugelaf, de Ball dem US-Amerikaner ofgekroopt an de Ball esou an de Filet gesat. Kuerz dorops hätt de Glatzel säin 2 Gol kéinte markéieren, de Baumann huet awer des Kéier de Ball konnte paréieren. Kuerz virun der Paus huet Hoffenheim dunn mam Bebou den Ausgläich geschoss, éier de Kohr nach virun der Hallschent Mainz mat 2:1 a Féierung bruecht huet.

Mainz huet och an der 2. Hallschent eng immens gutt Partie gewisen, ouni awer fir d'Virentscheedung ze suergen. Schonn's bal liichtfäerteg ass d'Ekipp vum Leandro Barreiro, deen 90 Minutten um Terrain stoung, mat hire Chancen ëmgaangen. Um Enn sollten si de Virsprong awer verdeedegen a verloossen domat säit dem 8. Spilldag nees d'Ofstig-Plazen.

Hertha BSC Berlin - Bayer Leverkusen (15h30)

SC Freiburg - FC Augsburg (18h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League & FA Cup

West Ham United - Arsenal London (16h00)

FA CUP:

FC Chelsea - Sheffield United (14h30)

Leicester City - Manchester United (18h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Hellas Verona - Atalanta Bergamo 0:2

0:1 Malinovsky (33'), 0:2 Zapata (42')

Atalanta Bergmao huet um Sonndeg de Mëtteg eng iwwerleeë Victoire géint Helllas Verona konnte feieren. D'Gäscht hunn de Grondstee fir déi 3 Punkten duerch Goler vu Malinovsky a Zapata nach an der 1. Hallschent geluecht.

Juventus Turin - Benevento Calcio (15h00)

AC Florenz - AC Mailand (18h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Racing Stroossbuerg - RSC Lens 1:2

0:1 Haidara (5'), 1:1 Bellegarde (20'), 1:2 Fofana (40')

D'Gäscht vu Lens hunn duerch Goler vum Haidara a Fofana mat 2:1 géint Stroossbuerg gewonnen. Duerch des Victoire ka Lens seng 5. Plaz an der Tabell géint Marseille (aktuell 6.) behaapten. Stroossbuerg bleift iwwerdeems am Tabellekeller hänken.

OSC Lille - Nimes (17h05)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

FC Valencia - FC Granada (16h15)

FC Villarreal - Cadiz CF (16h15)

Atlético Madrid - Alaves (18h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga