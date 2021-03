En Donneschdeg den Owend stoungen nach zwou Partië vum 11. Spilldag am nationale Basketchampionnat bei den Hären um Programm.

Am Spëtzematch krut d'Etzella Ettelbréck Besuch vum T71 Diddeleng. Weider gouf och nach d'Partie Telstar géint Contern gespillt.

Etzella Ettelbréck - T71 Diddeleng 79:75

(19:15, 13:25, 24:15, 23:20)

Am éischte Véierel konnt sech d'Etzella knapp mat 19:15 géint den T71 duerchsetzen. An och wann d'Diddelenger am 2. Véierel ee klenge Virsprong opbaue konnten, war den 3. a 4. Véierel kloer nees fir d'Etzella. Si konnten hire Virdeel weider an de Match dunn och fir sech decidéieren.

Telstar Hesper - AB Contern 57:91

(20:29, 11:28, 10:15, 16:19)