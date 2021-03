En Donneschdeg den Owend war d'Suite vun de Qualifikatiounsmatcher fir WM 2022 am Katar.

Fir Däitschland hätt et net besser kënne lafen. Déi däitsch Futtballnationalekipp huet den Optakt vun den 1. Matcher an der Gruppephas kloer mat 3:0 géint Island gewonnen. Besonnesch an der éischter Hallschent konnte si iwwerzeegen.

Och fir England war et mat 5:0 géint San Marino eng kloer Victoire. Méi schwéier dogéint hat et Spuenien, si si mat engem 1:1 géint Griichenland aus der Partie gaangen.

Hei sämtlech Resultater op ee Bléck:

Grupp B

Schweden - Georgien 1:0

1:0 Claesson 35'

Spuenien - Griicheland 1:1

1:0 Álvaro Morata 33', 1:1 Bakasetas 56'

Grupp C

Bulgarien - Schwäiz 1:3

0:3 Embolo 7', 0:2 Seferovic 10', 0:3 Zuber 12', 1:3 Despodov 45'

Italien - Nordirland 2:0

1:0 Berardi 14', 2:0 Immobile 38'

Grupp F

Israel - Dänemark 0:2

0:1 Braithwaite 13', 0:2 Wind 67'

Moldawien - Färöer Inselen 1:1

1:0 Nicolaescu 9', 1:1 Meinhard Egilsson Olsen 83'

Schottland - Éisträich 2:2

0:1 Kalajdzic 55', 1:1 Hanley 71', 1:2 Kalajdzic 80', 2:2 McGinn 85'

Grupp I

Andorra - Albanien 0:1

0:1 Lenjani 41'

Ungarn - Polen 3:3

1:0 Sallai 6', 2:0 Ádám Szalai 52', 2:1 Piatek 60', 2:2 Jozwiak 61', 3:2 Orban 78', 3:3 Lewandowski 82'

England - San Marino 5:0

1:0 Ward-Prowse 14', 2:0 Calvert-Lewin 21', 3:0 Sterling 31', 4:0 Calvert-Lewin 53', 5:0 Ollie Watkins 83'

Grupp J

Liechtenstein - Armenien 0:1

0:1 Frommelt 83'

Rumänien - Nordmazedounien 3:2

1:0 Tanase 28', 2:0 Valentin Mihaila 50', 2:1 Ademi 82', 2:2 Aleksandar Trajkovski 83', 3:2 Hagi 85'

Däitschland - Island 3:0

1:0 Goretzka 2', 2:0 Havertz 7', 3:0 Gündogan 56'