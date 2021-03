De Fransous huet et gepackt, an 3 Minutten 120 Meter déif ze tauchen an dat just mat engem Otemzuch. E weidere Rekord fir den Arthur Guérin-Boëri.

D'Waasser am Sonnanen-See a Finnland war grad emol 2 Grad kal, wéi de Guérin-Boëri en Donneschdeg dra gaangen ass. "Ënnert dem Äis fillt ee sech relativ wuel. Do ass dat diffuust Liicht, änlech wéi wann de Mound schéngt, et ass erstaunlech", sou de fënneffache Weltmeeschter am Apnoetauchen.

Ier et mat Neopren ouni Schwammflossen an dat äisegt Waasser goung, ass den Arthur Guérin-Boëri nach an eng Sauna gaangen, fir esou ze probéieren, esou vill Hëtzt wéi méiglech am Kierper ze späicheren. "Ech hunn därmoossen ënnert der Keelt gelidden an ech hat Spaass bei deem Tauchgang", sou nach de Sportler.

Beim Tauchen ënnert dem Äis géif ee sech ageengt fillen: "Et ass eppes, dat mir zimmlech onheemlech ass, awer et ass e Risiko, dat ech bewosst aginn an op dat ech mech preparéiert hunn".

D'nächst Joer wëll den Arthur Guérin-Boëri probéieren, e weidere Rekord opzesetzen. Net am Neopren, mä just an enger Schwammbox. Apnoetaucher hale just d'Loft un, si verzichten op Otemapparater.