Den Däitschen huet den zweete Weltcup am Schifléien bei der Finall vun der Saison am slowenesche Planica gewonnen.

De Weltmeeschter am Schifléien huet sech e Freideg no nëmmen engem Duerchgang mat enger Wäit vun 232,0 Meter virum Japaner Ryoyu Kobayashi (231,0 Meter) an dem Lokalmatador Bor Pavlovcic (227,5 Meter) duerchgesat.

Wéinst dem staarke Wand hat d'Competitioun ëmmer nees missen ënnerbrach ginn a gouf dunn no engem Duerchgang gestoppt.

E Freideg de Mëtteg hat schonn d'Qualifikatioun missen ofgesot an de Start vun der Competitioun zweemol verluecht misse ginn. En Donneschdeg war et zu enger ganz uerger Chute vum Daniel Andre Tande komm. Den Norweger gëtt aktuell an der Klinick zu Ljubljana an der Klinick behandelt.