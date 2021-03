Kuerz virum Match géint Irland gouf de Kevin Malget positiv op Corona getest. De Match ass allerdéngs net a Gefor.

Um Samschdeg de Moien gouf de Kevin Malget positiv op de Corona getest a fält domadder fir de Match Lëtzebuerg géint Irland aus.

De Match war allerdéngs ni a Gefor wëll d'Spiller all an Eenzelzëmmer ënnerbruecht sinn an et just beim Training Kontakt tëscht de Spiller gouf.