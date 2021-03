Fir déi leschte kéier an der Saison 2020/21 waren d'Sprénger am slowenesche Planica gefuerdert.

Mat zwee gudde Spréng stoung no zwee Duerchgäng de Karl Geiger aus Däitschland op der 1. Plaz. Nieft der Dagesvictoire gouf et fir hien och déi kleng Kristallkugel fir de beschte Schisprénger vun der Saison. Op déi zweete Plaz ass de Japaner Ryoyu Kobayashi komm an de Markus Eisenbichler gouf den Drëtten.

No enger schroer Chute en Donneschdeg zu Planica gouf den Daniel André Tande an de kënstleche Koma geluecht. Um Sonndeg de Moie koum dann awer schonn d'Nouvelle mat der Entwarnung, dass de 27 Joer alen Norweger lues a lues erausgeholl gëtt an dass keng weider grouss Gefore bestinn.