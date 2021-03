Frankräich wënnt iwwerdeems a Kasachstan an Dänemark iwwerrennt Moldawien mat 8:0.

Am Grupp B krut Spuenien nom Remis am éischte Match nach d'Blamage géint Georgien um 2. Spilldag ofgewiert. No engem Réckstand ass et nach duerch e Gol an der Nospillzäit fir eng 2:1-Victoire duergaangen.

Am Grupp D gouf et fir Frankräich eng 2:0-Victoire géint de Kasachstan. No engem Gol vum Dembélé huet e Selbstgol vum Maliy de Match entscheet.

Fir England ass et am Grupp I eng Victoire géint Albanien ginn. Duerch Goler vum Kane a Mount stoung et no 90 Minutten 2:0.

Um 20.45 Auer stinn dann nach déi lescht Matcher vum 2. Spilldag um Programm.

Grupp B

Georgien - Spuenien 1:2

1:0 Kvaratskhelia (42'), 1:1 Ferran Torres (56'), 1:2 Dani Olmo (90+2')

Kosovo - Schweden (20.45 Auer)

Grupp C

Bulgarien - Italien (20.45 Auer)

Schwäiz - Litauen (20.45 Auer)

Grupp D

Kasachstan - Frankräich 0:2

0:1 Dembélé, 0:2 Maliy (44')

Ukrain - Finnland (20.45 Auer)

Grupp F

Dänemark - Moldawien 8:0

1:0 Dolberg (19'), 2:0 Damsgaard (21'), 3:0 Damsgaard (29'), 4:0 Stryger Larsen (35'), 5:0 Jensen (38'), 6:0 Dolberg (48'), 7:0 Skov (81'), 8:0 Ingvartsen (89')

Israel - Schottland (20.45 Auer)

Éisträich - Färöer (20.45 Auer)

Grupp I

Albanien - England 0:2

0:1 Kane (38'), 0:2 Mount (63')

Polen - Andorra (20.45 Auer)

San Marino - Ungarn (20.45 Auer)

Grupp J

Armenien - Island 2:0

1:0 Barseghyan (53'), 2:0 Bayramyan (74')

Rumänien Däitschland (20.45 Auer)

Nordmazedonien - Liechtenstein (20.45 Auer)